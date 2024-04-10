Буяльський прокоментував помилки Динамо та свою форму після травм

Віталій Буяльський у матчі з ЛНЗ. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віталій Буяльський поділився думкою про завдання столичної команди в матчах сезону, що залишилися. Футболіст болісно сприймає невдачі "біло-синіх".

Буяльський розповів про свій фізичний стан після перенесеної травми, повідомляє "Динамоманія".

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Віталій Буяльський вийшов на заміну у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги, у якому "Динамо" вдома зіграло внічию з ЛНЗ. Уболівальники тепло зустріли капітана команда, проте "біло-сині" несподівано оступилися у боротьбі за чемпіонський титул.

Буяльський завдає удару по воротах ЛНЗ. Фото: пресслужба "Динамо"

Буяльському важко грати після травми

Півзахисник "Динамо" зізнався, що отримав кілька травм одну за одною. Він уже повністю відновився, але поки що не встиг набрати оптимальної форми. Буяльському важко грати весь матч після того, як він пропустив понад півтора місяця без тренувань.

Віталій Буяльський вважає поразкою кожен матч, у якому "Динамо" не вдається перемогти. Він запевнив уболівальників, що команда зробить висновки після нічиєї з ЛНЗ і намагатиметься не допустити повторення такого сценарію.

"Ми не думаємо про те, коли зіграємо з "Кривбасом" чи "Шахтарем". Необхідно готуватися до кожного наступного матчу. Вигравати поєдинок за поєдинком", — заявив півзахисник.

У сезоні 2023/2024 Буяльський зіграв у чемпіонаті України 15 матчів, забив сім голів та зробив п'ять результативних передач. У наступному турі "Динамо" зіграє на виїзді проти "Олександрії".

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