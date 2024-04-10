Буяльский прокомментировал ошибки Динамо и свою форму после травм

Виталий Буяльский в матче с ЛНЗ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский поделился мнением о задачах столичной команды в оставшихся матчах сезона. Футболист болезненно воспринимает неудачи "бело-синих".

Буяльский рассказал о своем физическом состоянии после перенесенной травмы, сообщает "Динамомания".

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Виталий Буяльский вышел на замену в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" дома сыграло вничью с ЛНЗ. Болельщики тепло встретили капитана команда, однако "бело-синие" неожиданно оступились в борьбе за чемпионский титул.

Буяльский бьет по воротам ЛНЗ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Буяльскому тяжело играть после травмы

Полузащитник "Динамо" признался, что получил несколько травм одну за другой. Он уже полностью восстановился, но пока не успел набрать оптимальную форму. Буяльскому тяжело играть весь матч после того, как он пропустил больше полутора месяцев без тренировок.

Виталий Буяльский считает поражением каждый матч, в котором "Динамо" не удается победить. Он заверил болельщиков, что команда сделает выводы после ничьей с ЛНЗ и постарается не допустить повторение подобного сценария.

"Мы не думаем о том, когда сыграем с "Кривбассом" или "Шахтером". Необходимо готовиться к каждому следующему матчу. Выигрывать поединок за поединком", — заявил полузащитник.

В сезоне 2023/2024 Буяльский сыграл в чемпионате Украины 15 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач. В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Александрии".

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