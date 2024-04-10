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Ярмоленко пропустил тренировку Динамо — стала известна причина

10 апреля 2024 15:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко пропустил тренировку Динамо — стала известна причина
Андрей Ярмоленко перед выходом на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко пропустил тренировку. Опытный футболист только недавно вернулся на поле после тяжелой травмы.

В "Динамо" не прокомментировали ситуацию с Ярмоленко, сообщает UA-Футбол

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В среду, 10 апреля, футболисты киевского "Динамо" провели тренировку на базе клуба в Конча-Заспе. Полузащитник Андрея Ярмоленко пропустил это занятие перед выездом на матч УПЛ с "Александрией". 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в матче с ЛНЗ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что случилось с Ярмоленко

Журналисты заподозрили у хавбека рецидив старой травмы, из-за которой он пропустил несколько месяцев и только недавно вернулся на поле. Помимо Андрея Ярмоленко, Виталий Буяльский пропустил занятие в тренажерном зале, но на самой тренировке капитан "Динамо" присутствовал.

Позже журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале сообщил, что с ветераном "Динамо" все в порядке. Тренерский штаб команды позволил 34-летнему футболисту отдохнуть после матча с ЛНЗ (1:1). 

В сезоне 2023/2024 Андрея Ярмоленко сыграл за "Динамо" десять матчей во всех турнирах. Полузащитник забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

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спорт
футбол
Динамо
Андрей Ярмоленко
УПЛ

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