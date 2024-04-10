В дом вратаря Динамо и Черноморца прилетела ракета окупантов

Юрий Роменский. Фото: Дмитрий Богомолов

В результате вражеских ракетных обстрелов пострадал частный дом известного вратаря киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" 70-х и 80-х годов Юрия Роменского. Сам ветеран в это время, к счастью, не находился в месте попадания.

Об этом в редакцию Новини.LIVE сообщила Одесская областная футбольная Ассоциация.

Читайте также:

Попадание произошло в Одесской области, в Овидиопольском районе. Частный дом легенды получил значительные повреждения, вылетели окна и почти была уничтожена крыша здания.

Последствия обстрела дома Роменского. Фото: ООФА

В это время Юрий Михайлович, которому сейчас 71 год, находился в Одессе. С ним, Слава Богу, все хорошо.

Помогли болельщики

К ликвидации завалов и экспертизы последствий попадания оперативно присоединились местные власти. А помощь со строительными материалами и работами оказали в одесском Клубе болельщиков футбола.

Последствия обстрела дома Роменского. Фото: ООФА

Добавим, что Юрий Роменский играл за киевское "Динамо" в сезонах 1979-81 и провел 72 матча, за "Черноморец" он играл в 1978-м и 1982-84 и сыграл в 88 матчах. Также он провел пять матчей за сборную СССР.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока.

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче "Реала" с "Манчестер Сити".

Тухель назвал человека, который помешал "Баварии" выиграть у "Арсенала" в Лиге чемпионов.

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".