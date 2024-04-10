Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В дом вратаря Динамо и Черноморца прилетела ракета окупантов arrow

В дом вратаря Динамо и Черноморца прилетела ракета окупантов

10 апреля 2024 21:38
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В дом вратаря Динамо и Черноморца прилетела ракета окупантов
Юрий Роменский. Фото: Дмитрий Богомолов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В результате вражеских ракетных обстрелов пострадал частный дом известного вратаря киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" 70-х и 80-х годов Юрия Роменского. Сам ветеран в это время, к счастью, не находился в месте попадания.

Об этом в редакцию Новини.LIVE сообщила Одесская областная футбольная Ассоциация.

Читайте также:

Попадание произошло в Одесской области, в Овидиопольском районе. Частный дом легенды получил значительные повреждения, вылетели окна и почти была уничтожена крыша здания.

прилет
Последствия обстрела дома Роменского. Фото: ООФА

В это время Юрий Михайлович, которому сейчас 71 год, находился в Одессе. С ним, Слава Богу, все хорошо.

Помогли болельщики

К ликвидации завалов и экспертизы последствий попадания оперативно присоединились местные власти. А помощь со строительными материалами и работами оказали в одесском Клубе болельщиков футбола.

прилет
Последствия обстрела дома Роменского. Фото: ООФА

Добавим, что Юрий Роменский играл за киевское "Динамо" в сезонах 1979-81 и провел 72 матча, за "Черноморец" он играл в 1978-м и 1982-84 и сыграл в 88 матчах. Также он провел пять матчей за сборную СССР.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче "Реала" с "Манчестер Сити".

Тухель назвал человека, который помешал "Баварии" выиграть у "Арсенала" в Лиге чемпионов.

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

обстрелы
ветераны
Динамо
Черноморец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа