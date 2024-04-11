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Рафінья розповів, як йому вдалося забити ПСЖ два голи — відео

11 квітня 2024 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Рафінья розповів, як йому вдалося забити ПСЖ два голи — відео
Рафінья святкує гол у ворота "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Бразильський футболіст "Барселони" Рафінья став героєм чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів із "ПСЖ". Форвард оформив дубль у Парижі.

Рафінья міг зробити хет-трик, але голкіпер "ПСЖ" урятував свою команду, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

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Бразилець вивів "Барселону" вперед уже на 37-й хвилині поєдинку. "ПСЖ" відігрався і забив другий гол на початку другого тайму, проте на 62-й хвилині Рафінья оформив дубль і "повернув каталонців у гру".

Що Рафінья сказав про матч

Це були два дебютні голи 27-річного бразильця в Лізі чемпіонів при тому, що форвард записав на свій рахунок вже п'ять результативних передач. Перемогу "Барселоні" у Парижі приніс точний удар Андреаса Крістенсена, проте внесок бразильця в успіх каталонської команди важко переоцінити.

"Ми декілька тижнів поспіль готувалися до цього поєдинку, наполегливо працювали на тренуваннях і знали, який футбол необхідно продемонструвати. Це дуже здорово — здобути перемогу у Парижі. Однак вирішальний крок на шляху до півфіналу ще попереду, матч-відповідь буде складним", — заявив Рафінья. 

Рафінья
Рафінья після другого гола у ворота "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

"Барселона" прийме "ПСЖ" у вівторок, 16 квітня. У цій зустрічі не зможу вийти на поле Сержі Роберто та Андреас Крістенсен, які отримали жовті картки у першому матчі.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Барселона
Рафінья

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