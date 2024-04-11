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Рафинья рассказал, как ему удалось забить ПСЖ два гола — видео

11 апреля 2024 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рафинья рассказал, как ему удалось забить ПСЖ два гола — видео
Рафинья празднует гол в ворота "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бразильский футболист "Барселоны" Рафинья стал героем четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "ПСЖ". Форвард оформил дубль в Париже. 

Рафинья мог оформить хет-трик, но голкипер "ПСЖ" спас свою команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА. 

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Бразилец вывел "Барселону" вперед уже на 37-й минуте поединка. "ПСЖ" отыгрался и забил второй гол в начале второго тайма, однако на 62-й минуте Рафинья оформил дубль и "вернул каталонцев в игру". 

Что Рафинья сказал о матче

Это были два дебютных гола 27-летнего бразильца в Лиге чемпионов при том, что форвард записал на свой счет уже пять результативных передач. Победу "Барселоне" в Париже принес точный удар Андреаса Кристенсена, однако вклад бразильца в успех каталонской команды сложно переоценить. 

"Мы несколько недель подряд готовились к этому поединку, упорно работали на тренировках и знали, какой футбол необходимо продемонстрировать. Это очень здорово — увезти победу из Парижа. Однако решающий шаг на пути к полуфиналу еще впереди, ответный матч будет сложным", — заявил Рафинья. 

Рафинья
Рафинья после второго гола в ворота "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

"Барселона" примет "ПСЖ" во вторник, 16 апреля. В этой встрече не смогу выйти на поле Сержи Роберто и Андреас Кристенсен, который получили желтые карточки в первом матче. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Хави назвал лучших игроков "Барселоны" после победы над "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

В дом вратаря "Динамо" и "Черноморца" прилетела ракета оккупантов.

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной". 

спорт
футбол
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Рафинья

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