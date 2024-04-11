Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Хави назвал лучших игроков Барселоны после победы над ПСЖ в Лиге чемпионов arrow

Хави назвал лучших игроков Барселоны после победы над ПСЖ в Лиге чемпионов

11 апреля 2024 08:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави назвал лучших игроков Барселоны после победы над ПСЖ в Лиге чемпионов
Рафинья и Кунде празднуют гол. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес поделился эмоциями после победы своей команды в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. "Сине-гранатовые" забили "ПСЖ" три гола в Париже. 

Хави назвал футболистов, чья игра его порадовала во время матча, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

В "Барселоне" считали "ПСЖ" фаворитом матча 1/4 ЛЧ во Франции. Хави Эрнандес рассказал, что его тренерский штаб тщательно изучил манеру игры парижан и внес коррективы в действия футболистов каталонской команды в обороне. Это позволило "сине-гранатовым" пропустить в Париже всего два мяча. 

Лучшие игроки "Барселоны" 

Хави похвалил всех футболистов своей команды, но отдельно выделил несколько своих подопечных. Наставник "Барселоны" похвалил Рафинью за настойчивость и волю к победе, которые позволили бразильцу сделать дубль. 

"Барселона" одержала эту победу с молодыми воспитанниками в составе, и это очень важно. На поле в Париже вышли 17-летний Кубарси и 16-летний Ямал, а также Фермин. Теперь важно полностью восстановиться", — рассказал Хави. 

Хави и Луис Энрике
Тренеры Хави и Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов "Барселона" — "ПСЖ" состоится во вторник, 16 апреля. Каталонцам придется сыграть перед этим с "Кадисом" в чемпионате Испании, а футболисты "ПСЖ" будут отдыхать. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

В дом вратаря "Динамо" и "Черноморца" прилетела ракета оккупантов.

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной". 

Тухель назвал человека, который помешал "Баварии" выиграть у "Арсенала" в Лиге чемпионов.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Барселона
Хави Эрнандес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый