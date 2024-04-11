Хави назвал лучших игроков Барселоны после победы над ПСЖ в Лиге чемпионов

Рафинья и Кунде празднуют гол. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес поделился эмоциями после победы своей команды в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. "Сине-гранатовые" забили "ПСЖ" три гола в Париже.

Хави назвал футболистов, чья игра его порадовала во время матча, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В "Барселоне" считали "ПСЖ" фаворитом матча 1/4 ЛЧ во Франции. Хави Эрнандес рассказал, что его тренерский штаб тщательно изучил манеру игры парижан и внес коррективы в действия футболистов каталонской команды в обороне. Это позволило "сине-гранатовым" пропустить в Париже всего два мяча.

Лучшие игроки "Барселоны"

Хави похвалил всех футболистов своей команды, но отдельно выделил несколько своих подопечных. Наставник "Барселоны" похвалил Рафинью за настойчивость и волю к победе, которые позволили бразильцу сделать дубль.

"Барселона" одержала эту победу с молодыми воспитанниками в составе, и это очень важно. На поле в Париже вышли 17-летний Кубарси и 16-летний Ямал, а также Фермин. Теперь важно полностью восстановиться", — рассказал Хави.

Тренеры Хави и Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов "Барселона" — "ПСЖ" состоится во вторник, 16 апреля. Каталонцам придется сыграть перед этим с "Кадисом" в чемпионате Испании, а футболисты "ПСЖ" будут отдыхать.

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