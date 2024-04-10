Рафинья оформил дубль в Париже, ПСЖ не смог обыграть Барселону

Рафинья и Ламин Ямал празднуют гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Каталонская "Барселона" и французский "ПСЖ" встретились в Париже в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Противостояние грандов европейского футбола получилось интересным и бескомпромиссным.

Гости неожиданно выиграли первый тайм у команды Луиса Энрике, сообщает портал Новини.LIVE.

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Футболисты каталонской команды подошли к этому поединку более отдохнувшими. Хави Эрнандес не смог выставить на матч Гави, зато Де Йонг, который недавно восстановился, сразу же оказался в основном составе. У "ПСЖ" матч пропустил Хакими.

Мбаппе поздравляет Дембеле. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

"ПСЖ" и "Барселона" удивили болельщиков

"ПСЖ" — "Барселона" — 2:3 (0:1)

Гол: Дембеле, 48; Витинья, 50 — Рафинья, 37, 62; Кристенсен, 77

"ПСЖ": Доннарумма — Маркиньос (капитан), Эрнандес, Беральдо, Нуну Мендеш — Ли (Заир-Эмери, 60), Витинья, Фабьян Руис (Рамуш, 85) — Дембеле, Асенсио (Барколя, 46), Мбаппе.

Тренер: Луис Энрике.

"Барселона": Тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Серхи Роберто (капитан) (Педри, 60), Де Йонг (Кристенсен, 75), Гюндоган (Фермин, 85) — Ямал (Феликс, 60), Левандовский, Рафинья (Ферран Торрес, 75).

Тренер: Хави Эрнандес.

Футболисты "ПСЖ" очень уверенно начали поединок, но атаки хозяев поля не несли опасности воротам Тер Штегена. При этом "Барселона" активно работала на контратаках, и уже на 20 минуте Левандовский едва не наказал Доннарумму за неудачную игру "на втором этаже". Нуну Мендеш выбил мяч с линии ворот "ПСЖ".

Голкипер французской команды в первом тайме играл неуверенно, часто допускал ошибки, и одна из них привела к голу. На 37 минуте Кубарси длинной передачей начал атаку "Барселоны". Ямал опасно прострелил в чужую штрафную справа, Доннарумма не дал пробить Левандовскому, но мяч оказался у Рафиньи. Бразилец не промахнулся, 0:1!

А потом сложилось впечатление, что футболисты "Барселоны" не вышли на второй тайм. Уже на 48 минуте Мбаппе дошел с мячом до чужой вратарский и прострелил от лицевой линии назад. Араухо выбил мяч точно на ногу Дембеле. Усман на замахе убрал защитника и пушечным ударом пробил над рукой голкипера, 1:1!

Не успели каталонцы прийти в себя, как "ПСЖ" уже повел в счете. Руис нашел точной передачей Витинью в чужой штрафной. Последовал удар из-под Кубарси мимо Тер Штегена, 2:1!

Сразу после этого команды обыгрались моментами. За "Барселону" мог забить Левандовский, у "ПСЖ" Барколя попал в перекладину ворот соперника. На 62 минуте гостям удалось отыграться. "Свежий" Педри сделал роскошную передачу в штрафную на Рафинью, и бразилец ударом в касание оформил дубль, 2:2!

Вскоре Рафинья хотел оформить хет-трик, но Доннарумма справился с его ударом со штрафного. У противоположных ворот Араухо помешал Барколя забить гол. А затем снова сработала замена Хави. Кристенсен появился на поле на 75 минуте и спустя несколько мгновений забил головой после навеса с углового, 2:3!

У игроков "ПСЖ" уже не было сил атаковать большими силами. "Барселона" неожиданно победила в Париже и сделала важный шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов.

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