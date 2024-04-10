Рафінья оформив дубль у Парижі, ПСЖ не зміг обіграти Барселону

Рафінья та Ламін Ямал святкують гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Каталонська "Барселона" та французький "ПСЖ" зустрілися в Парижі в рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Протистояння грандів європейського футболу вийшло цікавим та безкомпромісним.

Гості несподіванно виграли перший тайм у команди Луїса Енріке, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Футболісти каталонської команди підійшли до цього поєдинку після відпочинку на минулих вихідних. Хаві Ернандес не зміг виставити на матч Гаві, натомість Де Йонг, який нещодавно відновився, одразу ж опинився в основному складі. У "ПСЖ" матч пропустив Хакімі.

Мбаппе вітає Дембеле. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

"ПСЖ" та "Барселона" здивували вболівальників

"ПСЖ" — "Барселона" — 2:3 (0:1)

Гол: Дембеле, 48; Вітінья, 50 — Рафінья, 37, 62; Крістенсен, 77

"ПСЖ": Доннарумма — Маркіньос (капітан), Ернандес, Беральдо, Нуну Мендеш — Лі (Заїр-Емері, 60), Вітінья, Фаб'ян Руїс (Рамуш, 85) — Дембеле, Асенсіо (Барколя, 46), Мбаппе.

Тренер: Луїс Енріке.

"Барселона": Тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Серхі Роберто (капітан) (Педрі, 60), Де Йонг (Крістенсен, 75), Гюндоган (Фермін, 85) — Ямал (Фелікс, 60), Левандовський, Рафінья (Ферран Торрес, 75).

Тренер: Хаві Ернандес.

Футболісти "ПСЖ" дуже впевнено розпочали поєдинок, але атаки господарів поля не несли небезпеки воротам Тер Штегена. При цьому "Барселона" активно працювала на контратаках, і вже на 20-й хвилині Левандовський ледь не покарав Доннарумму за невдалу гру "на другому поверсі". Нуну Мендеш вибив м'яч із лінії воріт "ПСЖ".

Голкіпер французької команди в першому таймі грав невпевнено, часто припускався помилок, і одна з них призвела до голу. На 37 хвилині Кубарсі довгою передачею розпочав атаку "Барселони". Ямал небезпечно прострілив у чужу штрафну праворуч, Доннарумма не дав пробити Левандовському, але м'яч виявився у Рафінії. Бразилець не схибив, 0:1!

А потім склалося враження, що футболісти "Барселони" не вийшли на другий тайм. Вже на 48 хвилині Мбаппе дійшов із м'ячем до чужої воротарської та прострілив від лицьової лінії назад. Араухо вибив м'яч точно на ногу Дембелі. Усман на замаху прибрав захисника та гарматним ударом пробив над рукою голкіпера, 1:1!

Не встигли каталонці отямитися, як "ПСЖ" вже повів у рахунку. Руїс знайшов точною передачею Вітінью в чужому штрафному майданчику. Відбувся удар з-під Кубарсі повз Тер Штегена, 2:1!

Одразу після цього команди обіграли моменти. За "Барселону" міг забити Левандовський, у "ПСЖ" Барколя влучив у перекладину воріт суперника. На 62 хвилині гостям удалося відігратися. "Свіжий" Педрі зробив розкішну передачу до штрафного майданчика на Рафінью, і бразилець ударом у дотик оформив дубль, 2:2!

Незабаром Рафінья хотів оформити хет-трик, але Доннарумма впорався з його ударом зі штрафного. Біля протилежних воріт Араухо завадив Барколя забити гол. А потім знову спрацювала заміна Хаві. Крістенсен з'явився на полі на 75 хвилині й за декілька хвилин забив головою після навісу з кутового, 2:3!

Гравці "ПСЖ" вже не мали сил атакувати великими силами. "Барселона" несподівано перемогла у Парижі та зробила важливий крок на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів.

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