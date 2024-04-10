Рафінья забив ПСЖ, Барселона веде у рахунку у Франції

Рафінья під час атаки "Барселони". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Французький "ПСЖ" приймає каталонську "Барселону" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Команда Луїса Енріке першою пропустила гол у цьому матчі.

Рафінья реалізував одну із контратак "Барселони", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Рафінья вивів "Барселону" вперед

Результат першого тайму визначила невпевнена гра голкіпера "ПСЖ" Джанлуїджі Доннарумми. Спочатку Нуну Мендеш вибив м'яч із лінії воріт після помилки голкіпера, потім італійський футболіст невпевнено зіграв після навісу до штрафного майданчика "ПСЖ".

А на 37 хвилині "Барселона" провела швидку контратаку. Ламін Ямал зробив передачу праворуч до центру воротарського майданчика, де Доннарумма не дав пробити Левандовському. Але м'яч відскочив до Рафіньї, який не схибив, 0:1!

Після цього гола "Барселона" ще активніше пішла в атаку, але глядачі більше не побачили голів у першому таймі.

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