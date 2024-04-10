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Рафинья забил ПСЖ, Барселона ведет в счете во Франции

10 апреля 2024 22:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рафинья забил ПСЖ, Барселона ведет в счете во Франции
Рафинья во время атаки "Барселоны". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" принимает каталонскую "Барселону" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике первой пропустила гол в этом матче. 

Рафинья реализовал одну из контратак "Барселоны", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Килиан Мбаппе
Мбаппе против Кунде. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Рафинья вывел "Барселону" вперед 

Исход первого тайма предопределила неуверенная игра голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы. Сначала Нуну Мендеш выбил мяч с линии ворот после ошибки голкипера, затем итальянский футболист неуверенно сыграл после навеса в штрафную "ПСЖ". 

А на 37-й минуте "Барселона" провела быструю контратаку. Ламин Ямал сделал передачу справа в центр вратарской площадки, где Доннарумма не дал пробить Левандовскому. Но мяч отскочил к Рафинье, который не промахнулся, 0:1! 

После этого гола "Барселона" еще более активно пошла в атаку, но зрители больше не увидели голов в первом тайме. 

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