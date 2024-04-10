Рафинья забил ПСЖ, Барселона ведет в счете во Франции
Французский "ПСЖ" принимает каталонскую "Барселону" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике первой пропустила гол в этом матче.
Рафинья реализовал одну из контратак "Барселоны", сообщает портал Новини.LIVE.
"ПСЖ" и "Барселона" встретились в Париже в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Несмотря на прекрасную поддержку французских болельщиков, соперники играют на равных.
Рафинья вывел "Барселону" вперед
Исход первого тайма предопределила неуверенная игра голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы. Сначала Нуну Мендеш выбил мяч с линии ворот после ошибки голкипера, затем итальянский футболист неуверенно сыграл после навеса в штрафную "ПСЖ".
А на 37-й минуте "Барселона" провела быструю контратаку. Ламин Ямал сделал передачу справа в центр вратарской площадки, где Доннарумма не дал пробить Левандовскому. Но мяч отскочил к Рафинье, который не промахнулся, 0:1!
После этого гола "Барселона" еще более активно пошла в атаку, но зрители больше не увидели голов в первом тайме.
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