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Хави назвал фаворита в противостоянии Барселоны с ПСЖ в Лиге чемпионов

10 апреля 2024 11:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави назвал фаворита в противостоянии Барселоны с ПСЖ в Лиге чемпионов
Тренер Хави Эрнандес отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес готовит свою команду к первому четвертьфиналу Лиги чемпионов. Каталонцы на выезде сыграют против французского "ПСЖ".

Хави уверен в том, что его подопечных ждет сложное противостояние, сообщает El Mundo Deportivo

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"Барселона" и "ПСЖ" 12 раз встречались друг с другом в рамках Лиги чемпионов. Каждая из команд одержала по четыре победы. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 23:21 в пользу каталонцев. 

Что Хави сказал о матче с "ПСЖ" 

Однако Хави Эрнандес считает именно "ПСЖ" фаворитом противостояния. Он напомнил о том, что французский клуб летом потратил большие деньги на усиление состава, и даже оформил трансфер бывшего футболиста "Барселоны" Усмана Дембеле. 

"Эту команду целенаправленно создали для того, чтобы она выиграла Лигу чемпионов. Сложно противостоять мощному сопернику, который уверенно движется к цели. Однако нам есть что продемонстрировать в Париже. "Барселона" должна показать свой лучший футбол и не допустить поражения", — заявил Хави. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский на тренировке. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

В последний раз эти соперники встретились в ЛЧ в сезоне 2020/2021. "ПСЖ" выиграл на выезде со счетом 4:1, после чего команды сыграли вничью в Париже (1:1). 

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Лига чемпионов
ПСЖ
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Хави Эрнандес

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