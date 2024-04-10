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Лунин провалил матч с Манчестер Сити — какую оценку получил украинский голкипер

10 апреля 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин провалил матч с Манчестер Сити — какую оценку получил украинский голкипер
Андрей Лунин пропускает гол после удара Бернарду Силвы. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин пропустил три гола от "Манчестер Сити" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Наставник испанской команды Карло Анчелотти не стал обвинять футболиста в результативных ошибок. 

Аналитические порталы уже оценили игру Андрея Лунина в Мадриде, сообщает WhoScored

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Первый гол в воротах "Реала" побывал уже на второй минуте матча с "Манчестер Сити". Мадридские футболисты сумели отыграться, но во втором тайме Андрей Лунин пропустил еще два мяча. Команда не винит украинца в этом, поскольку удары у игроков "Сити" получались мощными и точными, однако аналитики поставили вратарю низкие оценки. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин пропустил гол. Фото: Reuters/Juan Medina

Какой балл заработал Лунин за матч 

Голкипер "Реала" провел на поле весь поединок. Он пропустил три гола и столько же раз спасал ворота мадридской команды. Лунин сделал за матч 77% точных передач, в общей сложности Андрей 37 раз касался мяча. 

Аналитический портал WhoScored оценил игру Лунина низким баллом. Андрей получил всего 5,5. Статистический портал Sofascore поставил украинцу 6,0 балла.

Оценки за матч Реала с Манчестер Сити
Оценки за матч "Реала" с "Манчестер Сити". Фото: скриншот WhoScored

Героем поединка стал Винисиус Жуниор. Форварду "Реала" поставили 8,2 балла. В составе "Манчестер Сити" самую высокую оценку получил защитник Гвардиол — 8,1 балла. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Андрей Лунин

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