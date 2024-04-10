Лунин провалил матч с Манчестер Сити — какую оценку получил украинский голкипер
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин пропустил три гола от "Манчестер Сити" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Наставник испанской команды Карло Анчелотти не стал обвинять футболиста в результативных ошибок.
Аналитические порталы уже оценили игру Андрея Лунина в Мадриде, сообщает WhoScored.
Первый гол в воротах "Реала" побывал уже на второй минуте матча с "Манчестер Сити". Мадридские футболисты сумели отыграться, но во втором тайме Андрей Лунин пропустил еще два мяча. Команда не винит украинца в этом, поскольку удары у игроков "Сити" получались мощными и точными, однако аналитики поставили вратарю низкие оценки.
Какой балл заработал Лунин за матч
Голкипер "Реала" провел на поле весь поединок. Он пропустил три гола и столько же раз спасал ворота мадридской команды. Лунин сделал за матч 77% точных передач, в общей сложности Андрей 37 раз касался мяча.
Аналитический портал WhoScored оценил игру Лунина низким баллом. Андрей получил всего 5,5. Статистический портал Sofascore поставил украинцу 6,0 балла.
Героем поединка стал Винисиус Жуниор. Форварду "Реала" поставили 8,2 балла. В составе "Манчестер Сити" самую высокую оценку получил защитник Гвардиол — 8,1 балла.
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