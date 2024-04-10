Лунін провалив матч із Манчестер Сіті — яку оцінку отримав український голкіпер
Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін пропустив три голи від "Манчестер Сіті" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Наставник іспанської команди Карло Анчелотті не став звинувачувати футболіста у результативних помилках.
Аналітичні портали вже оцінили гру Андрія Луніна у Мадриді, повідомляє WhoScored.
Перший гол у воротах "Реала" побував уже на другій хвилині матчу із "Манчестер Сіті". Мадридські футболісти зуміли відігратися, але у другому таймі Андрій Лунін пропустив ще два м'ячі. Команда не звинувачує українця в цьому, оскільки удари у гравців "Сіті" виходили потужними та точними, проте аналітики поставили воротареві низькі оцінки.
Який бал заробив Лунін за матч
Голкіпер "Реала" провів на полі весь поєдинок. Він пропустив три голи й стільки ж разів рятував ворота мадридської команди. Лунін зробив за матч 77% точних передач, загалом Андрій 37 разів торкався м'яча.
Аналітичний портал WhoScored оцінив гру Луніна найнижчим балом. Андрій отримав лише 5,5. Статистичний портал Sofascore поставив українцеві 6,0 балів.
Героєм поєдинку став Вінісіус Жуніор. Форварду "Реала" поставили 8,2 бала. У складі "Манчестер Сіті" найвищу оцінку отримав захисник Гвардіол — 8,1 бала.
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