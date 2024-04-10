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Хаві назвав фаворита у протистоянні Барселони з ПСЖ у Лізі чемпіонів

10 квітня 2024 11:21
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Хаві назвав фаворита у протистоянні Барселони з ПСЖ у Лізі чемпіонів
Тренер Хаві Ернандес відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес готує свою команду до першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Каталонці на виїзді зіграють проти французького "ПСЖ".

Хаві впевнений у тому, що на його підопічних чекає складне протистояння, повідомляє El Mundo Deportivo.

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"Барселона" та "ПСЖ" 12 разів зустрічалися один з одним у рамках Ліги чемпіонів. Кожна з команд здобула по чотири перемоги. Різниця забитих та пропущених м'ячів становить 23:21 на користь каталонців.

Що Хаві сказав про матч із "ПСЖ"

Однак Хаві Ернандес вважає саме "ПСЖ" фаворитом протистояння. Він нагадав про те, що французький клуб влітку витратив великі гроші на посилення складу і навіть оформив трансфер колишнього футболіста "Барселони" Усмана Дембеле.

"Цю команду цілеспрямовано створили для того, щоб вона виграла Лігу чемпіонів. Складно протистояти потужному супернику, який впевнено рухається до мети. Однак нам є що продемонструвати в Парижі. "Барселона" має показати свій найкращий футбол і не допустити поразки", — заявив Хаві.

Роберт Левандовський
Роберт Левандовський на тренуванні. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Востаннє ці суперники зустрілися у ЛЧ у сезоні 2020/2021. "ПСЖ" виграв на виїзді з рахунком 4:1, після чого команди зіграли внічию у Парижі (1:1).

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
ПСЖ
Барселона
Хаві Ернандес

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