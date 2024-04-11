Хаві назвав найкращих гравців Барселони після перемоги над ПСЖ у Лізі чемпіонів

Рафінья та Кунде святкують гол. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес поділився емоціями після перемоги своєї команди у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Синьо-гранатові" забили "ПСЖ" три голи у Парижі.

Хаві назвав футболістів, чия гра його втішила під час матчу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У "Барселоні" вважали "ПСЖ" фаворитом матчу 1/4 ЛЧ у Франції. Хаві Ернандес розповів, що його тренерський штаб ретельно вивчив манеру гри парижан та вніс корективи до дій футболістів каталонської команди в обороні. Це дозволило "синьо-гранатовим" пропустити в Парижі лише два м'ячі.

Найкращі гравці "Барселони"

Хаві похвалив усіх футболістів своєї команди, але окремо виділив кілька своїх підопічних. Наставник "Барселони" похвалив Рафін'ю за наполегливість та волю до перемоги, які дозволили бразильцеві зробити дубль.

"Барселона" здобула цю перемогу з молодими вихованцями у складі, і це дуже важливо. На поле в Парижі вийшли 17-річний Кубарсі та 16-річний Ямал, а також Фермін. Тепер важливо повністю відновитися", — розповів Хаві.

Тренери Хаві та Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів "Барселона" — "ПСЖ" відбудеться у вівторок, 16 квітня. Каталонцям доведеться зіграти перед цим із "Кадісом" у чемпіонаті Іспанії, а футболісти "ПСЖ" відпочиватимуть.

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