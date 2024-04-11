Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Хаві назвав найкращих гравців Барселони після перемоги над ПСЖ у Лізі чемпіонів arrow

Хаві назвав найкращих гравців Барселони після перемоги над ПСЖ у Лізі чемпіонів

11 квітня 2024 08:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хаві назвав найкращих гравців Барселони після перемоги над ПСЖ у Лізі чемпіонів
Рафінья та Кунде святкують гол. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес поділився емоціями після перемоги своєї команди у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Синьо-гранатові" забили "ПСЖ" три голи у Парижі.

Хаві назвав футболістів, чия гра його втішила під час матчу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

У "Барселоні" вважали "ПСЖ" фаворитом матчу 1/4 ЛЧ у Франції. Хаві Ернандес розповів, що його тренерський штаб ретельно вивчив манеру гри парижан та вніс корективи до дій футболістів каталонської команди в обороні. Це дозволило "синьо-гранатовим" пропустити в Парижі лише два м'ячі.

Найкращі гравці "Барселони"

Хаві похвалив усіх футболістів своєї команди, але окремо виділив кілька своїх підопічних. Наставник "Барселони" похвалив Рафін'ю за наполегливість та волю до перемоги, які дозволили бразильцеві зробити дубль.

"Барселона" здобула цю перемогу з молодими вихованцями у складі, і це дуже важливо. На поле в Парижі вийшли 17-річний Кубарсі та 16-річний Ямал, а також Фермін. Тепер важливо повністю відновитися", — розповів Хаві.

Хаві та Луїс Енріке
Тренери Хаві та Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів "Барселона" — "ПСЖ" відбудеться у вівторок, 16 квітня. Каталонцям доведеться зіграти перед цим із "Кадісом" у чемпіонаті Іспанії, а футболісти "ПСЖ" відпочиватимуть.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця. 

Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі. 

В будинок воротаря "Динамо" та "Чорноморця" прилетіла ракета окупантів.

Циганков не погодився підписати новий контракт із "Жироною". 

Тухель назвав людину, яка завадила "Баварії" виграти в "Арсенала" в Лізі чемпіонів.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Барселона
Хаві Ернандес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен