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Мбаппе провалил матч с Барселоной — болельщики раскритиковали форварда

11 апреля 2024 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе провалил матч с Барселоной — болельщики раскритиковали форварда
Килиан Мбаппе во время поединка. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отличился результативными действиями в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Футболист часто проигрывал борьбу футболистам "Барселоны"

Болельщики "ПСЖ" раскритиковали Мбаппе после матча, сообщает L'Equipe

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"ПСЖ" неожиданно проиграл первый четвертьфинал Лиги чемпионов. Французская команда в Париже уступила "Барселоне" со счетом 2:3. Болельщики "ПСЖ" весь матч гнали свою команду вперед, но их энергия не помогла подопечным Луиса Энрике в этом противостоянии. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе во время атаки. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мбаппе не сумел забить гол 

Перед первым матчем с "Барселоной" лидер "ПСЖ" заявил, что предельно мотивирован и собирается стать героем поединка. "Настало время больших игроков, и я готов", — говорил Мбаппе. 

За матч с "Барселоной" Килиан не забил ни одного гола, не сделал результативную передачу, не нанес ни одного удара в створ ворот и 14 раз терял мяч. Аналитический портал WhoScored оценил игру форварда в 6,5 балла. Это одна из самых низких оценок в команде. 

Оценки за матч ПСЖ — Барселона
Оценки за матч "ПСЖ" — "Барселона". Фото: скриншот WhoScored

Самый высокий балл в "ПСЖ" получил Витинья — 7,9. Героем матча стал бразилец Рафинья. Игроку "Барселоны" поставили оценку 8,6. 

Болельщики "ПСЖ" после матча раскритиковали Мбаппе в социальных сетях. Некоторые фаны призвали Килиана побыстрее переходить в "Реал", остальные посоветовали форварду меньше говорить и больше работать на поле. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Хави назвал лучших игроков "Барселоны" после победы над "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

В дом вратаря "Динамо" и "Черноморца" прилетела ракета оккупантов.

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

спорт
футбол
Лига чемпионов
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Барселона

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