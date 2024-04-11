Мбаппе провалил матч с Барселоной — болельщики раскритиковали форварда

Килиан Мбаппе во время поединка. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отличился результативными действиями в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Футболист часто проигрывал борьбу футболистам "Барселоны".

Болельщики "ПСЖ" раскритиковали Мбаппе после матча, сообщает L'Equipe.

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"ПСЖ" неожиданно проиграл первый четвертьфинал Лиги чемпионов. Французская команда в Париже уступила "Барселоне" со счетом 2:3. Болельщики "ПСЖ" весь матч гнали свою команду вперед, но их энергия не помогла подопечным Луиса Энрике в этом противостоянии.

Килиан Мбаппе во время атаки. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Мбаппе не сумел забить гол

Перед первым матчем с "Барселоной" лидер "ПСЖ" заявил, что предельно мотивирован и собирается стать героем поединка. "Настало время больших игроков, и я готов", — говорил Мбаппе.

За матч с "Барселоной" Килиан не забил ни одного гола, не сделал результативную передачу, не нанес ни одного удара в створ ворот и 14 раз терял мяч. Аналитический портал WhoScored оценил игру форварда в 6,5 балла. Это одна из самых низких оценок в команде.

Оценки за матч "ПСЖ" — "Барселона". Фото: скриншот WhoScored

Самый высокий балл в "ПСЖ" получил Витинья — 7,9. Героем матча стал бразилец Рафинья. Игроку "Барселоны" поставили оценку 8,6.

Болельщики "ПСЖ" после матча раскритиковали Мбаппе в социальных сетях. Некоторые фаны призвали Килиана побыстрее переходить в "Реал", остальные посоветовали форварду меньше говорить и больше работать на поле.

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