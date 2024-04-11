Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Бущан оцінив помилки Луніна у матчі Реала з Манчестер Сіті arrow

Бущан оцінив помилки Луніна у матчі Реала з Манчестер Сіті

11 квітня 2024 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бущан оцінив помилки Луніна у матчі Реала з Манчестер Сіті
Бущан обіймає на тренуванні Караваєва. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан прокоментував гру свого колеги зі збірної України Андрія Луніна у нещодавньому матчі з "Манчестер Сіті". Воротар мадридського "Реала" пропустив у тому поєдинку три голи.

Обидва воротарі претендують на місце у воротах команди Сергія Реброва на Євро-2024, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Взбірну".

Читайте також:

У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Реал" прийняв у Мадриді англійський "Манчестер Сіті". Андрій Лунін вкотре вийшов на поле у стартовому складі та пропустив перший гол уже у дебюті гри. Пізніше у воротах мадридської команди побувало ще два м'ячі.

Андрій Лунін
Андрій Лунін пропускає гол. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Бущан не став критикувати Луніна

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті після матчу підтримав голкіпера, хоча аналітичні портали поставили українцю низькі оцінки за поєдинок із "Манчестер Сіті". Георгій Бущан також не вважає свого колегу винним у пропущених м'ячах.

"Я не експерт із пропущених голів. Андрій зіграв хороший матч. "Реалу" протистояла дуже серйозна команда. Було важко, але Лунін добре себе проявив", — розповів Бущан.

Андрій Лунін
Лунін у матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Juan Medina

У сезоні 2023/2024 Лунін провів у складі "Реала" 25 поєдинків у всіх турнірах. При цьому у 11 матчах Андрій зберігав свої ворота у недоторканності.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця. 

Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі. 

Хаві назвав найкращих гравців "Барселони" після перемоги над "ПСЖ" у Лізі чемпіонів. 

Мбаппе провалив матч із "Барселоною" — уболівальники розкритикували форварда. 

В будинок воротаря "Динамо" та "Чорноморця" прилетіла ракета окупантів.

Яремчук йде з "Валенсії" — де гратиме форвард. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Георгій Бущан

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен