Бущан оцінив помилки Луніна у матчі Реала з Манчестер Сіті

Бущан обіймає на тренуванні Караваєва. Фото: пресслужба "Динамо"

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан прокоментував гру свого колеги зі збірної України Андрія Луніна у нещодавньому матчі з "Манчестер Сіті". Воротар мадридського "Реала" пропустив у тому поєдинку три голи.

Обидва воротарі претендують на місце у воротах команди Сергія Реброва на Євро-2024, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Взбірну".

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У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Реал" прийняв у Мадриді англійський "Манчестер Сіті". Андрій Лунін вкотре вийшов на поле у стартовому складі та пропустив перший гол уже у дебюті гри. Пізніше у воротах мадридської команди побувало ще два м'ячі.

Андрій Лунін пропускає гол. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Бущан не став критикувати Луніна

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті після матчу підтримав голкіпера, хоча аналітичні портали поставили українцю низькі оцінки за поєдинок із "Манчестер Сіті". Георгій Бущан також не вважає свого колегу винним у пропущених м'ячах.

"Я не експерт із пропущених голів. Андрій зіграв хороший матч. "Реалу" протистояла дуже серйозна команда. Було важко, але Лунін добре себе проявив", — розповів Бущан.

Лунін у матчі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Juan Medina

У сезоні 2023/2024 Лунін провів у складі "Реала" 25 поєдинків у всіх турнірах. При цьому у 11 матчах Андрій зберігав свої ворота у недоторканності.

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