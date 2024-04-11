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Бущан оценил ошибки Лунина в матче Реала с Манчестер Сити

11 апреля 2024 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бущан оценил ошибки Лунина в матче Реала с Манчестер Сити
Бущан обнимает на тренировке Караваева. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал игру своего коллеги по сборной Украины Андрея Лунина в недавнем матче с "Манчестер Сити". Вратарь мадридского "Реала" пропустил в том поединке три гола. 

Оба вратаря претендуют на место в воротах команды Сергея Реброва на Евро-2024, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Взбірну". 

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В первом четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" принял в Мадриде английский "Манчестер Сити". Андрей Лунин в очередной раз вышел на поле в стартовом составе и пропустил первый гол уже в дебюте игры. Позже в воротах мадридской команды побывало еще два мяча. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин пропускает гол. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Бущан не стал критиковать Лунина 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после матча поддержал голкипера, хотя аналитические порталы поставили украинцу низкие оценки за поединок с "Манчестер Сити". Георгий Бущан тоже не считает своего коллегу виноватым в пропущенных мячах. 

"Я не эксперт по пропущенным Голам. Андрей сыграл хороший матч. "Реалу" противостояла очень серьезная команда. Было тяжело, но Лунин хорошо себя проявил", — рассказал Бущан. 

Андрей Лунин
Лунин в матче Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Juan Medina

В сезоне 2023/2024 Лунин провел в составе "Реала" 25 поединков во всех турнирах. При этом в 11 матчах Андрей сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

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В дом вратаря "Динамо" и "Черноморца" прилетела ракета оккупантов.

Яремчук уходит из "Валенсии" — где будет играть форвард.

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Георгий Бущан

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