Яремчук уходит из Валенсии — где будет играть форвард

Роман Яремчук с партнерами по "Валенсии". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард бельгийского "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук начнет следующий сезон в новом клубе. Он будет вынужден уйти из "Валенсии" уже летом.

Яремчук выступает в испанском клубе на правах аренды, напоминает Voetbalnieuws.

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Бельгийский "Брюгге" в 2022 году потратил на трансфер Романа Яремчука 17 млн евро. Однако украинский форвард не сумел заиграть в составе этой команды. Год спустя украинец отправился в "Валенсию", и эта аренда помогла форварду "перезапустить" карьеру.

Роман Яремчук с семьей на море. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Где будет играть Яремчук

В сезоне 2023/2024 украинский футболист провел 30 матчей во всех турнирах и забил восемь мячей. Тренерский штаб "Валенсии" доволен выступлением 28-летнего Яремчука, однако испанский клуб не будет выкупать контракт Романа у "Брюгге".

Бельгийцы хотят получить за своего игрока как минимум 15 млн евро, но у "Валенсии" нет таких денег. Испанцы хотят продлить аренду форварда еще на сезон, что не устраивает "Брюгге".

В Бельгии надеются, что летом на Евро-2024 Яремчук хорошо себя проявит в сборной Украины. В таком случае может появиться клуб, который будет готов заплатить за Романа большие деньги.

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