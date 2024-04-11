Яремчук йде з Валенсії — де гратиме форвард

Роман Яремчук із партнерами з "Валенсії". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард бельгійського "Брюгге" та збірної України Роман Яремчук розпочне наступний сезон у новому клубі. Він буде змушений піти з "Валенсії" вже влітку.

Яремчук виступає в іспанському клубі на правах оренди, нагадує Voetbalnieuws.

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Бельгійський "Брюгге" у 2022 році витратив на трансфер Романа Яремчука 17 млн євро. Проте український форвард не зумів заграти у складі цієї команди. Через рік українець вирушив до "Валенсії", і ця оренда допомогла форварду "перезапустити" кар'єру.

Роман Яремчук із родиною на морі. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Де гратиме Яремчук

У сезоні 2023/2024 український футболіст провів 30 матчів у всіх турнірах та забив вісім м'ячів. Тренерський штаб "Валенсії" задоволений виступом 28-річного Яремчука, проте іспанський клуб не викуповуватиме контракт Романа у "Брюгге".

Бельгійці хочуть отримати за свого гравця щонайменше 15 млн євро, але "Валенсія" не має таких грошей. Іспанці хочуть продовжити оренду форварда ще на сезон, що не влаштовує Брюгге.

У Бельгії сподіваються, що влітку на Євро-2024 Яремчук добре проявить себе у збірній України. У такому разі може з'явитися клуб, який буде готовий заплатити за Романа великі гроші.

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