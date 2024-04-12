Ливерпуль потерпел унизительное поражение от Аталанты и результаты других матчей ЛЕ

Мухаммед Салах после поражения "Ливерпуля". Фото: Reuters/Molly Darlington

В Лиге Европы прошли первые матчи четвертьфинальной стадии. На ней был как украинский след, так и сенсационные результаты.

Одним из них стало разгромное поражение "Ливерпуля" на "Энфилде", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Ливерпуль" — "Аталанта" — 0:3

Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич. 83

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 46), Эндо (Диогу Жота, 76), Мак Аллистер, Джонс (Собослаи, 46), Эллиотт (Салах, 46), Гакпо, Нуньес (Диас, 60).

Главный тренер: Юрген Клопп.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Джимшити, Хин, де Рон, Руджери, Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Миранчук, 89), Скамакка.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Предупреждения: Хин, 25, Руджери, 77.

Первый звоночек для "Ливерпуля" прозвучал уже на второй минуте, когда Пашалич с нескольких метров не попал по воротах. Затем под конец первого тайма последовала передача с правого фланга в центр штрафной и оттуда Скамака пробил голкипера.

На 60-й минуте снова последовала передача с правого фланга и Скамака "расстреливал" ворота вообще без противодействия.

Финальный мяч "Аталанта" забила на 83-й минуте. Скамака перехватил мяч в центре поля, протащил его, вывел Эдерсона на свидание с голкипером, но Келлехер отбил мяч. Правда "круглый" полетел на Пашалича и тот расстреливав пустые ворота.

Для "Ливерпуля" это поражение стало первым домашним за последние 34 матча во всех турнирах. Ранее у них на "Энфилде" было 28 побед и пять ничейных результатов.

Также "Ливерпуль" повторил два своих крупнейших поражения на "Энфилде". В октябре 2014-го они уступали "Реалу" — 0:3, а в феврале 2023-го все тому же "Реалу" — 2:5.

"Бенфика" — "Марсель" — 2:1

Голы: Рафа Силва, 16, Ди Мария, 52 — Обамеянг, 67.

"Бенфика": Трубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария, Рафа Силва, Флорентину, Жоау Невеш, Нерес (Жоау Мариу, 71), Тенгстедт (Маркос Леонардо, 71).

Главный тренер: Роджер Шмидт.

"Марсель": Лопес, Мбемба (Согло, 67), Жиго, Балерди, Мерлен (Ндиай, 45), Кондогбиа, Верету, Харит, Луис Энрике, Обамеянг, Пеми (Унаи, 53).

Главный тренер: Жан-Луи Гассе.

Предупреждение: Нерес, 18.

В Лиссабоне команда Анатолий Трубин смогла победить, хоть и не с убедительным счетом на табло.

"Орлы" открыли счет на 16-й минуте, когда Рафу Силву вывели на свидание с голкипером и он пробил мимо него.

На 52-й минуте "Бенфика" убежала в контратаку, Анхель Ди Мария обыгрался с Давидом Нересом и точно пробил с линии вратарской.

Казалось, что все потеряно для "Марселя", пока не произошла грубая ошибка защитника "Бенфики", из-за которой Пьер-Эрик Обамеянг выскочил на ворота "орлов" и не сделал счет 2:1.

"Милан" — "Рома" — 0:1

Гол: Манчини, 17.

"Милан": Меньян, Калабрия, Габбия, Тиав, Эрнандес, Лофтус-Чик, Беннасер (Адли, 59), Пулишич (Чуквуэзе, 78), Рейндерс, Рафаэл Леау (Окафор, 78), Жиру.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

"Рома": Свилар, Челик, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Паредес (Бове, 89), Кристанте, Пеллегрини (Ауар, 89), Эль-Шаарави, Дибала (Абрахам, 81), Лукаку (Льоренте, 90).

Главный тренер: Даниэле Де России.

Для "Милана" матч стал сложным уже на 17-й минуте, когда после стандарта Джанлука Манчини головой переправил мяч в ворота Майкла Меньяна. При счете 1:0 "Рома" умело закрылась за оборонными редутами и довело матч к победе.

Отметим, что "Милан" прервал свою серию без поражений, которая насчитывала 17 матчей.

Предупреждения: Пулишич, 33, Кристанте, 38, Адли, 63, Лофтус-Чик, 73.

A narrow defeat in the first leg but this tie is far from over. On to the Olimpico.#ACMASR #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/twqfXQFdZd — AC Milan (@acmilan) April 11, 2024

"Байер" — "Вест Хэм" — 2:0

Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 91.

"Байер": Коварж, Фримпонг (Телла, 67), Та, Тапсоба, Станишич (Инкапиэ, 66), Гримальдо, Джака, Паласиос, Виртц, Адли (Хофманн, 76), Шик (Бонифасе, 76).

Главный тренер: Хаби Алонсо.

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Крессуэлл, Зума, Мавропанос (Агерд, 86), Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета, Кудус (Джонсон, 86), Антонио.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

Предупреждения: Лукас Пакета, 21, Эмерсон, 56.

"Байер" сейчас на хорошем ходу и в матче с "Вест Хэмом" это доказал. Подопечные Алонсо должны были выигрывать 5:0, но англичане весь матч защищались, поставив автобус у своих ворот.

Немцы смогли распечатать ворота на 83-й минуте. Йонас Хофманн сыграл на подборе после углового и с 12 метров смог забить.

На 91-й минуте "Байер" разыграл угловой и после подачи с левого фланга в штрафную Виктор Бонифасе головой забил второй мяч.

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