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Цыганков получил новую травму в Жироне — что известно

11 апреля 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков получил новую травму в Жироне — что известно
Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер испанской "Жироны" Мичел Санчес рассказал неприятную новость о состоянии здоровья Виктора Цыганкова. Украинский футболист может пропустить следующий матч каталонской команды в Ла Лиге.

"Атлетико" готовится к поединку, который может решить судьбу третьего места в турнирной таблице, сообщает Marca

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В рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу состоится противостояние двух претендентов на третье место в турнирной таблице. В субботу, 13 апреля, "Атлетико" примет в Мадриде "Жирону". 

Цыганков и Довбик
Цыганков и Довбик перед матчем "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Проблемы Цыганкова со здоровьем 

Наставник каталонской команды Мичел Санчес рассказал о том, что Виктор Цыганков снова получил травму. Украинский футболист повредил икроножную мышцу. Его выход на поле находится под вопросом. Решение о том, сыграет ли Цыганков, будет принято в день матча. 

Хавбек сборной Украины только недавно выздоровел и вернулся на поле. В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл в Ла Лиге 24 поединка, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. 

"Жирона" занимает третье место в турнирной таблице и опережает "Атлетико" на семь очков. Подопечные Мичела отстают от "Барселоны" на два балла. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

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В дом вратаря "Динамо" и "Черноморца" прилетела ракета оккупантов.

спорт
футбол
Виктор Цыганков
Жирона
Мичел Санчес

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