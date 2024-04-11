Цыганков получил новую травму в Жироне — что известно

Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Главный тренер испанской "Жироны" Мичел Санчес рассказал неприятную новость о состоянии здоровья Виктора Цыганкова. Украинский футболист может пропустить следующий матч каталонской команды в Ла Лиге.

"Атлетико" готовится к поединку, который может решить судьбу третьего места в турнирной таблице, сообщает Marca.

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В рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу состоится противостояние двух претендентов на третье место в турнирной таблице. В субботу, 13 апреля, "Атлетико" примет в Мадриде "Жирону".

Цыганков и Довбик перед матчем "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Проблемы Цыганкова со здоровьем

Наставник каталонской команды Мичел Санчес рассказал о том, что Виктор Цыганков снова получил травму. Украинский футболист повредил икроножную мышцу. Его выход на поле находится под вопросом. Решение о том, сыграет ли Цыганков, будет принято в день матча.

Хавбек сборной Украины только недавно выздоровел и вернулся на поле. В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл в Ла Лиге 24 поединка, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

"Жирона" занимает третье место в турнирной таблице и опережает "Атлетико" на семь очков. Подопечные Мичела отстают от "Барселоны" на два балла.

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