Циганков отримав нову травму в Жироні — що відомо

Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

Головний тренер іспанської "Жирони" Мічел Санчес розповів неприємну новину про стан здоров'я Віктора Циганкова. Український футболіст може пропустити наступний матч каталонської команди у Ла-Лізі.

"Атлетіко" готується до поєдинку, який може вирішити долю третього місця у турнірній таблиці, повідомляє Marca.

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У рамках 31 туру чемпіонату Іспанії з футболу відбудеться протистояння двох претендентів на третє місце в турнірній таблиці. У суботу, 13 квітня, "Атлетіко" прийме у Мадриді "Жирону".

Циганков та Довбик перед матчем "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Проблеми Циганкова зі здоров'ям

Наставник каталонської команди Мічел Санчес розповів, що Віктор Циганков знову отримав травму. Український футболіст пошкодив литковий м'яз. Його вихід на поле перебуває під питанням. Рішення про те, чи зіграє Циганков, буде ухвалено у день матчу.

Хавбек збірної України лише нещодавно одужав та повернувся на поле. У сезоні 2023/2024 Циганков зіграв у Ла-Лізі 24 поєдинки, забив шість м'ячів і зробив чотири результативні передачі.

"Жирона" посідає третє місце у турнірній таблиці та випереджає "Атлетіко" на сім очок. Підопічні Мічела відстають від "Барселони" на два бали.

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