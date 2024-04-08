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Тен Хаг рассказал, почему Манчестер Юнайтед не смог победить Ливерпуль

8 апреля 2024 09:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тен Хаг рассказал, почему Манчестер Юнайтед не смог победить Ливерпуль
Эрик Тен Хаг и Юрген Клопп во время матча. Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поделился мнением о ничьей с "Ливерпулем". Наставник "красных дьяволов" сожалеет о том, что его команда упустила победу.

"Манчестер Юнайтед" вел в счете до конца поединка, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC

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В центральном матче 32 тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" принял на "Олд Траффорд" команду Юргена Клоппа. Гости первыми повели в счете, но "красные дьяволы" сумели отыграться и выйти вперед. Однако в конце матча Мохамед Салах реализовал пенальти и установил окончательной счет 2:2.

Тен Хаг и Камбвала
Эрик Тен Хаг поздравляет Вилли Камбвала после матча. Фото: Reuters/Carl Recine

Что сказал Тен Хаг 

Наставник "Манчестер Юнайтед" признал, что соперник доминировал над "красными дьяволами" на протяжение большей части матча. По словам нидерландского специалиста, хозяева поля продемонстрировали стойкость, что и помогло команде из Манчестера не проиграть. 

"В ключевых моментах мы проигрывали единоборства, но мастерство и сплоченность помогли "Манчестер Юнайтед" организованно противостоять неприятностям. Гол Бруну Фернандеша добавил нам уверенности в собственных силах. К сожалению, соперник был очень силен и сумел вырвать ничью", — рассказал Тен Хаг.

По итогам 32 тура "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице. "Ливерпуль" оказался на второй строчке. 

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Английская Премьер-лига
Эрик Тен Хаг

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