Салах установил уникальный рекорд и стал ночным кошмаром для Манчестер Юнайтед

Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Carl Recine

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах принес своей команде ничью в матче против "Манчестер Юнайтед". Гол египетского футболиста стал рекордным в истории противостояния этих команд.

Салах стал самым результативным футболистов "Ливерпуля" в поединках на "Олд Траффорд", сообщает Opta.

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В центральном матче 32 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принял "Ливерпуль". Подопечные Юргена Клоппа первыми забили гол, но после этого пропустили два мяча. "Красным" удалось избежать поражения в конце противостояния благодаря гол Мохамеда Салаха с пенальти.

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В общей сложности египетский форвард "Ливерпуля" забил шесть голов на стадионе "Олд Траффорд". Таким образом он превзошел достижение Стивена Джерарда, который сумел отличиться на этой футбольной арене пять раз.

Салах и Магуайр борются за мяч. Фото: Carl Recine

В сезоне 2023/2024 Мохамед Салах сыграл за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах. Он забил 23 гола и сделал 13 результативных передач. Контракт 31-летнего египтянина с "красными" действует до лета 2025 года.

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