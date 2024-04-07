Манчестер Юнайтед и Ливерпуль расписали ничью в матче с голом из центра поля — видео

Матч "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Фото: Reuters/Carl Recine

В рамках 32-тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал лидера "Ливерпуль". Гости на момент стартового свистка были фаворитами, ведь являются одними из лидеров турнирной таблицы.

Команды сыграли вничью 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"

Как и в матче с "Челси" "МЮ" снова пропустил первым. На 23-й минуте после углового с правого фланга Нуньес сбросил мяч головой себе за спину, где Диас в падении "расстрелял" ворота.

"Манчестер Юнайтед" сравнял счет в начале второго тайма. Кванса ошибся в центре поля и Бруну Фернандеш нанес первый удар по воротам. Португалец с центра поля пробил мимо вратаря — 1:1.

Через 17 минут "МЮ" забил еще один красивый мяч. Мейна очень красиво забил в дальний угол ворот.

Однако победить "Манчестер Юнайтед" не смог. На 82-й минуте Ван-Биссака на левом фланге штрафной сбил Эллиота, и арбитр назначил 11-метровый. С точки Салах обыграл Онана.

No Liverpool Fan Will Paas Without Liking This Post.😳😍🔥 ⚽ #MUNLIV #Liverpool pic.twitter.com/uU8M8igMXQ — Muhammad Aawez Khan (@i_am_Aawez) April 7, 2024

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" — 2:2

Голы: Фернандеш, 50, Мейну, 67 — Диас, 23, Салах, 84 (пен.)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Ван-Биссака, Магвайр, Камбвала, Далот — Каземиро, Мейну (Маунт, 85) — Гарначо (Амрабат, 80), Фернандеш, Рашфорд (Антони, 66) — Гойлунн.

"Ливерпуль": Келлегер — Брэдли (Гомес, 65), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллистер, Эндо (Эллиотт, 69), Собослаи (Джонс, 66) — Салах, Нуньес (Гакпо, 69), Луис Диас.

Предупреждения: Камбвала, Онана, Маунт, Каземиро – Брэдли, Джонс

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