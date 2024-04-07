Манчестер Юнайтед та Ліверпуль розписали нічию у матчі з голом із центру поля — відео

Матч "Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль". Фото: Reuters/Carl Recine

У рамках 32-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав лідера "Ліверпуль". Гості на момент стартового свистка були фаворитами, адже є одними із лідерів турнірної таблиці.

Команди зіграли внічию 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль"

Як і в матчі з "Челсі", "МЮ" знову пропустив першим. На 23-й хвилині після кутового з правого флангу Нуньєс скинув м'яч головою собі за спину, де Діас у падінні "розстріляв" ворота.

"Манчестер Юнайтед" зрівняв рахунок на початку другого тайму. Кванса помилився в центрі поля і Бруну Фернандеш завдав першого удару по воротах. Португалець з центру поля пробив повз воротаря — 1:1.

За 17 хвилин "МЮ" забив ще один гарний м'яч. Мейна дуже гарно забив у дальній кут воріт.

Проте перемогти "Манчестер Юнайтед" не зміг. На 82-й хвилині Ван-Бісака на лівому фланзі штрафного майданчика збив Елліота, і арбітр призначив 11-метровий. З точки Салах обіграв Онана.

"Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль" — 2:2

Голи: Фернандеш, 50, Мейну, 67 — Діас, 23, Салах, 84 (пен.)



"Манчестер Юнайтед": Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Камбвала, Далот — Каземіро, Мейну (Маунт, 85) — Гарначо (Амрабат, 80), Фернандеш, Рашфорд (Антоні, 66) — Гойлунн.



"Ліверпуль": Келлегер — Бредлі (Гомес, 65), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Ендо (Елліотт, 69), Собослаї (Джонс, 66) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 69), Луїс Діас.



Попередження: Камбвала, Онана, Маунт, Каземіро — Бредлі, Джонс

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