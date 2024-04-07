Манчестер Юнайтед та Ліверпуль розписали нічию у матчі з голом із центру поля — відео
У рамках 32-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав лідера "Ліверпуль". Гості на момент стартового свистка були фаворитами, адже є одними із лідерів турнірної таблиці.
Команди зіграли внічию 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.
Lucho's opener for Liverpool 🔥 #Liverpool | #MUNLIV | #LuisDiaz pic.twitter.com/IiWPFLYTCH- The Kop Times (@TheKopTimes8) April 7, 2024
"Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль"
Як і в матчі з "Челсі", "МЮ" знову пропустив першим. На 23-й хвилині після кутового з правого флангу Нуньєс скинув м'яч головою собі за спину, де Діас у падінні "розстріляв" ворота.
"Манчестер Юнайтед" зрівняв рахунок на початку другого тайму. Кванса помилився в центрі поля і Бруну Фернандеш завдав першого удару по воротах. Португалець з центру поля пробив повз воротаря — 1:1.
Bruno fernandes scores the tie!!- 24 (@WEEDSI_) April 7, 2024
1-1 #brunofernandes #ManchesterUnited pic.twitter.com/109qD3q0Jh
За 17 хвилин "МЮ" забив ще один гарний м'яч. Мейна дуже гарно забив у дальній кут воріт.
kobbie mainoo sickk goal !!!🔥🔥🔥- 24 (@WEEDSI_) April 7, 2024
2-1 for united #ManchesterUnited pic.twitter.com/Xr6NBlFj7E
Проте перемогти "Манчестер Юнайтед" не зміг. На 82-й хвилині Ван-Бісака на лівому фланзі штрафного майданчика збив Елліота, і арбітр призначив 11-метровий. З точки Салах обіграв Онана.
😳😍🔥 ⚽ #MUNLIV #Liverpool pic.twitter.com/uU8M8igMXQ- Muhammad Aawez Khan (@i_am_Aawez) April 7, 2024
"Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль" — 2:2
Голи: Фернандеш, 50, Мейну, 67 — Діас, 23, Салах, 84 (пен.)
"Манчестер Юнайтед": Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Камбвала, Далот — Каземіро, Мейну (Маунт, 85) — Гарначо (Амрабат, 80), Фернандеш, Рашфорд (Антоні, 66) — Гойлунн.
"Ліверпуль": Келлегер — Бредлі (Гомес, 65), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Ендо (Елліотт, 69), Собослаї (Джонс, 66) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 69), Луїс Діас.
Попередження: Камбвала, Онана, Маунт, Каземіро — Бредлі, Джонс
Нагадаємо, Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер
Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.
"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів
Супряга розповів, у який клуб перейде з "Динамо".
Шапаренко та інші гравці" Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.
Неймар розповів про завершення кар'єри та прокоментував хейт через зайву вагу.
Читайте Новини.LIVE!