Матч Челсі vs Манчестер Юнайтед — відео трагедії команди Тен Хага

Гравці "Челсі" святкують переможний гол. Фото: "Челсі"

У Лондоні на "Стемфорд Брідж" у рамках 31-го туру АПЛ зіграли "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". З перших хвилин у матчі вийшов на поле український вінгер Михайло Мудрик.

"Челсі" вдалося зрівняти рахунок та вирвати перемогу вже у компенсований час, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для лондонців матч із "Манчестер Юнайтед" завжди був принциповим. Зараз же його градус виріс, оскільки сім матчів "Челсі" не перемагав "МЮ" — п'ять нічиїх та дві поразки.

"Челсі" та "Манчестер Юнайтед" грали як дворові команди

Матч неприємно здивував кількістю помилок та браку з боку обох команд. Особливо невиразно виглядали гравці захисного плану.

Саме після помилки захисника Галахер відкрив рахунок на 4-й хвилині. М'яч відскочив від захисника до Коннора, який не промазав. Потім Антоні сфолив проти Кукурельї у своєму штрафному майданчику в ситуації, яка цьому не зобов'язувала. З 11 метрів Палмер зробив рахунок 2:0.

Палмер забив м'яч із пенальті. Фото: "Челсі"

Забивши два м'ячі футболісти "Челсі" також почали помилятися. Найгрубішу помилку допустив Кайседо, який своїм "чудесним" пасом вивів Гарначо на побачення з голкіпером — 2:1.

До кінця першого тайму "Манчестер Юнайтед" зрівняли рахунок. Після подачі з лівого флангу на далеку штангу на самоті залишився Бруно Фернандеш, який ударом головою розстріляв ворота.

На 67-й хвилині другого тайму Антоні нарешті вирізав фірмовий пас із правого флангу до центру штрафного майданчика, де забутий захисниками Гарначо оформив дубль.

Пропустивши гол у "Челсі" нічого не виходило в атаці. У команди насамперед був відсутній креатив. Здавалося, що "МЮ" переможе, але на доданий час господарі зважилися на штурм воріт суперника і на 97-й хвилині Далот завалив у своєму штрафному майданчику Мадуеку. Пенальті реалізував Палмер — 3:3.

Футболісти "Челсі" обіграли "Манчестер Юнайтед". Фото: "Челсі"

На 101-й хвилині "Челсі" взагалі вирвав перемогу. Палмер на правому кутку штрафного майданчика виявився взагалі без опіки, після чого пробив, а Мактоміней підставився під м'яч і від нього той влетів у ворота. За підсумками цього дворового футболу "Челсі" перемогло "Манчестер Юнайтед" із рахунком 4:3.

Мудрик у минулому матчі запам'ятався лише втратами м'яча. Українець відіграв 71 хвилину та був замінений на Стерлінга.

"Челсі" — "Манчестер Юнайтед" — 4:3

Голи: Галлагер, 4, Палмер, 19 (з пін.), 90+10 (з пін.), 90+11 — Гарначо, 34, 67, Фернандеш, 39

"Челсі": Петрович — Гюсто (Гілкріст, 75), Дісасі (Чалоба, 75), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо (Чуквуємека, 71), Енцо — Палмер, Галлагер (Мадуеке, 89), Мудрик (Стерлінг, 71) .

Тренер: Мауріссіо Почеттіно

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Варан (Єванс, 46, Камбвала, 66), Магвайр, Ван-Біссака — Каземіро (Мактоміней, 75), Мейну — Антоні, Фернандеш, Гарначо (Маунт, 85) — Гойлунн (Раш 65).

Тренер: Ерік Тен Хаг

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