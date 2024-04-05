Матч Челси vs Манчестер Юнайтед — видео трагедии команды Тен Хага

Игроки "Челси" празднуют победный гол. Фото: "Челси"

В Лондоне на "Стэмфорд Бридж" в рамках 31-го тура АПЛ сыграли "Челси" и "Манчестер Юнайтед". С первых минут в матче вышел на поле украинский вингер Михаил Мудрик.

"Челси" удалось сравнять счет и вырвать победу уже в компенсированное время, сообщил портал Новини.LIVE.

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Для лондонцев матч с "Манчестер Юнайтед" всегда был принципиален. Сейчас же его градус вырос, поскольку семь матчей "Челси" не побеждало "МЮ" — пять ничей и два поражения.

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" играли как дворовые команды

Матч неприятно удивил количеством ошибок и брака со стороны обеих команд. Особенно невнятно смотрелись игроки защитного плана.

Именно после ошибки защитника Галлахер открыл счет на 4-й минуте. Мяч отскочил от защитника к Коннору и он не промазал. Затем Антони сфолил против Кукурельи в своей штрафной в ситуации, которая этому не обязывала. С 11 метров Палмер сделал счет 2:0.

Палмер забил мяч с пенальти. Фото: "Челси"

Забив два мяча футболисты "Челси" также начали ошибаться. Грубее всех допустил оплошность Кайседо, который своим "чудесным" пасом вывел Гарначо на свидание с голкипером — 1:2.

До конца первого тайма "Манчестер Юнайтед" сравняли счет. После подачи с левого фланга на дальнюю штангу в одиночестве остался Бруно Фернандеш, который ударом головой "расстрелял" ворота.

На 67-й минуте второго тайма Антони наконец вырезал фирменный пас с правого фланга в центр штрафной, где забытый защитниками Гарначо оформил дубль.

Пропустив гол у "Челси" ничего не получалось в атаке. У команды в первую очередь отсутствовал креатив. Казалось, что "МЮ" победит, но в добавленное время хозяева решились на штурм ворот соперника и на 97-й минуте Далот завалил в своей штрафной Мадуэке. Пенальти реализовал Палмер — 3:3.

Футболисты "Челси" обыграли "Манчестер Юнайтед". Фото: "Челси"

На 101-й минуте "Челси" вообще вырвал победу. Палмер на правом углу штрафной оказался вообще без опеки, после чего пробил, а Мактоминей подставился под мяч и от него тот влетел в ворота. По итогу этого дворового футбола "Челси" победило "Манчестер Юнайтед" со сетом 4:3.

Мудрик в прошедшем матче запомнился лишь потерями мяча. Украинец отыграл 71 минуту и был заменен на Стерлинга.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 4:3

Голы: Галлагер, 4, Палмер, 19 (с пен.), 90+10 (с пен.), 90+11 — Гарначо, 34, 67, Фернандеш, 39

"Челси": Петрович — Гюсто (Гілкріст, 75), Дісасі (Чалоба, 75), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо (Чуквуемека, 71), Енцо — Палмер, Галлагер (Мадуеке, 89), Мудрик (Стерлінг, 71) — Джексон.

Тренер: Мауриссио Почеттино

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Варан (Еванс, 46, Камбвала, 66), Магвайр, Ван-Біссака — Каземіро (Мактоміней, 75), Мейну — Антоні, Фернандеш, Гарначо (Маунт, 85) — Гойлунн (Рашфорд, 65).

Тренер: Эрик Тен Хаг

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