Трубин рассмешил юного болельщика, который выбежал на поле во время матча
Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин не спас свою команду от вылета из Кубка Португалии. В ответном полуфинале турнира "орлы" сыграли вничью со "Спортингом" со счетом 2:2.
Первый поединок "Бенфика" проиграла 1:2, напоминает портал Новини.LIVE.
"Бенфика" выбыла из розыгрыша Кубка Португалии за шаг до финала. Анатолий Трубин пропустил два гола в ответном поединке 1/2 от "Спортинга", но после игры смог заставить улыбаться болельщиков "орлов".
Что сделал Трубин
После финального свистка полуфинального матча Кубка Португалии на поле выбежал маленький болельщик. Мальчик прорвался на газон мимо стюарда и направился к украинскому голкиперу.
В таких ситуациях правоохранители быстро догоняют и выводят болельщиков с поля. Но на этот раз все прошло иначе. Мальчик приблизился к Трубину, Анатолий пожал ребенку руку и сказал что-то, что заставило юного болельщика улыбаться.
После этого ребенок в компании стюарда спокойно покинул поле, болельщики устроили все действующим лицам этого эпизода овацию.
После 27 туров чемпионата Португалии "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице. Она отстает от "Спортинга" на одно очко, но у "львов" еще есть матч в запасе.
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