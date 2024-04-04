Трубин рассмешил юного болельщика, который выбежал на поле во время матча

Анатолий Трубин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/slbenfica/

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин не спас свою команду от вылета из Кубка Португалии. В ответном полуфинале турнира "орлы" сыграли вничью со "Спортингом" со счетом 2:2.

Первый поединок "Бенфика" проиграла 1:2, напоминает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Бенфика" выбыла из розыгрыша Кубка Португалии за шаг до финала. Анатолий Трубин пропустил два гола в ответном поединке 1/2 от "Спортинга", но после игры смог заставить улыбаться болельщиков "орлов".

Анатолий Трубин перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Что сделал Трубин

После финального свистка полуфинального матча Кубка Португалии на поле выбежал маленький болельщик. Мальчик прорвался на газон мимо стюарда и направился к украинскому голкиперу.

В таких ситуациях правоохранители быстро догоняют и выводят болельщиков с поля. Но на этот раз все прошло иначе. Мальчик приблизился к Трубину, Анатолий пожал ребенку руку и сказал что-то, что заставило юного болельщика улыбаться.

Анатолий Трубин с болельщиком. Фото: instagram.com/slbenfica/

После этого ребенок в компании стюарда спокойно покинул поле, болельщики устроили все действующим лицам этого эпизода овацию.

После 27 туров чемпионата Португалии "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице. Она отстает от "Спортинга" на одно очко, но у "львов" еще есть матч в запасе.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно.

"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

Хави останется в "Барселоне" и попросит купить трех мировых звезд.