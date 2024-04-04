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Трубин рассмешил юного болельщика, который выбежал на поле во время матча

4 апреля 2024 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин рассмешил юного болельщика, который выбежал на поле во время матча
Анатолий Трубин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин не спас свою команду от вылета из Кубка Португалии. В ответном полуфинале турнира "орлы" сыграли вничью со "Спортингом" со счетом 2:2. 

Первый поединок "Бенфика" проиграла 1:2, напоминает портал Новини.LIVE. 

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"Бенфика" выбыла из розыгрыша Кубка Португалии за шаг до финала. Анатолий Трубин пропустил два гола в ответном поединке 1/2 от "Спортинга", но после игры смог заставить улыбаться болельщиков "орлов". 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Что сделал Трубин 

После финального свистка полуфинального матча Кубка Португалии на поле выбежал маленький болельщик. Мальчик прорвался на газон мимо стюарда и направился к украинскому голкиперу. 

В таких ситуациях правоохранители быстро догоняют и выводят болельщиков с поля. Но на этот раз все прошло иначе. Мальчик приблизился к Трубину, Анатолий пожал ребенку руку и сказал что-то, что заставило юного болельщика улыбаться. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин с болельщиком. Фото: instagram.com/slbenfica/

После этого ребенок в компании стюарда спокойно покинул поле, болельщики устроили все действующим лицам этого эпизода овацию. 

После 27 туров чемпионата Португалии "Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице. Она отстает от "Спортинга" на одно очко, но у "львов" еще есть матч в запасе. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

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Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно. 

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Хави останется в "Барселоне" и попросит купить трех мировых звезд.

спорт
футбол
Бенфика
Анатолий Трубин
болельщики

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