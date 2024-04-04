Трубін розсмішив юного вболівальника, який вибіг на поле під час матчу
Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін не врятував свою команду від вильоту з Кубка Португалії. У півфіналі у відповідь турніру "орли" зіграли внічию зі "Спортингом" з рахунком 2:2.
Перший поєдинок "Бенфіка" програла 1:2, нагадує портал Новини.LIVE.
"Бенфіка" вибула із розіграшу Кубка Португалії за крок до фіналу. Анатолій Трубін пропустив два голи у поєдинку у відповідь 1/2 від "Спортинга", але після гри зміг змусити посміхатися вболівальників "орлів".
Що зробив Трубін
Після фінального свистка півфінального матчу Кубка Португалії на поле вибіг маленький уболівальник. Хлопчик прорвався на газон повз стюард і попрямував до українського голкіпера.
У таких ситуаціях правоохоронці швидко наздоганяють та виводять уболівальників із поля. Але цього разу все пройшло інакше. Хлопчик наблизився до Трубіна, Анатолій потиснув дитині руку і сказав щось, що змусило юного вболівальника посміхатися.
Після цього дитина в компанії стюарду спокійно залишила поле, уболівальники влаштували все дійовим особам цього епізоду овацію.
Після 27 турів чемпіонату Португалії "Бенфіка" посідає друге місце у турнірній таблиці. Вона відстає від "Спортинга" на одне очко, але у "левів" ще є матч у запасі.
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