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Трубін розсмішив юного вболівальника, який вибіг на поле під час матчу

4 квітня 2024 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін розсмішив юного вболівальника, який вибіг на поле під час матчу
Анатолій Трубін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін не врятував свою команду від вильоту з Кубка Португалії. У півфіналі у відповідь турніру "орли" зіграли внічию зі "Спортингом" з рахунком 2:2.

Перший поєдинок "Бенфіка" програла 1:2, нагадує портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" вибула із розіграшу Кубка Португалії за крок до фіналу. Анатолій Трубін пропустив два голи у поєдинку у відповідь 1/2 від "Спортинга", але після гри зміг змусити посміхатися вболівальників "орлів".

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Що зробив Трубін

Після фінального свистка півфінального матчу Кубка Португалії на поле вибіг маленький уболівальник. Хлопчик прорвався на газон повз стюард і попрямував до українського голкіпера.

У таких ситуаціях правоохоронці швидко наздоганяють та виводять уболівальників із поля. Але цього разу все пройшло інакше. Хлопчик наблизився до Трубіна, Анатолій потиснув дитині руку і сказав щось, що змусило юного вболівальника посміхатися.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін із уболівальником. Фото: instagram.com/slbenfica/

Після цього дитина в компанії стюарду спокійно залишила поле, уболівальники влаштували все дійовим особам цього епізоду овацію.

Після 27 турів чемпіонату Португалії "Бенфіка" посідає друге місце у турнірній таблиці. Вона відстає від "Спортинга" на одне очко, але у "левів" ще є матч у запасі.

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спорт
футбол
Бенфіка
Анатолій Трубін
вболівальники

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