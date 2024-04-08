Салах встановив унікальний рекорд та став нічним кошмаром для Манчестер Юнайтед

Мохаммед Салах святкує гол. Фото: Reuters/Carl Recine

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах приніс своїй команді нічию у матчі проти "Манчестер Юнайтед". Гол єгипетського футболіста став рекордним в історії протистояння цих команд.

Салах став найрезультативнішим футболістом "Ліверпуля" у поєдинках на "Олд Траффорд", повідомляє Opta.

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У центральному матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" прийняв "Ліверпуль". Підопічні Юргена Клоппа першими забили гол, але після цього пропустили два м'ячі. "Червоним" вдалося уникнути поразки наприкінці протистояння завдяки голу Мохамеда Салаха з пенальті.

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Загалом єгипетський форвард "Ліверпуля" забив шість голів на стадіоні "Олд Траффорд". Таким чином він перевершив досягнення Стівена Джерарда, який зумів відзначитись на цій футбольній арені п'ять разів.

Салах та Магвайр борються за м'яч. Фото: Carl Recine

У сезоні-2023/2024 Мохамед Салах зіграв за "Ліверпуль" 35 матчів у всіх турнірах. Він забив 23 голи й зробив 13 результативних передач. Контракт 31-річного єгиптянина з "червоними" діє до літа 2025 року.

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