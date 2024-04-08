Тен Хаг розповів, чому Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Ліверпуль

Ерік Тен Хаг та Юрген Клопп під час матчу. Фото: Reuters/Carl Recine

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг поділився думкою про нічию з "Ліверпулем". Наставник "червоних дияволів" шкодує, що його команда втратила перемогу.

"Манчестер Юнайтед" вів у рахунку до кінця поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

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У центральному матчі 32 туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" прийняв на "Олд Траффорд" команду Юргена Клоппа. Гості першими повели у рахунку, але "червоні дияволи" зуміли відігратися та вийти вперед. Однак наприкінці матчу Мохамед Салах реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок 2:2.

Ерік Тен Хаг вітає Віллі Камбвала після матчу. Фото: Reuters/Carl Recine

Що сказав Тен Хаг

Наставник "Манчестер Юнайтед" визнав, що суперник домінував над "червоними дияволами" протягом більшої частини матчу. За словами нідерландського фахівця, господарі поля продемонстрували стійкість, що допомогло команді з Манчестера не програти.

"У ключових моментах ми програвали єдиноборства, але майстерність та згуртованість допомогли "Манчестер Юнайтед" організовано протистояти неприємностям. Гол Бруну Фернандеша додав нам впевненості у власних силах. На жаль, суперник був дуже сильний і зумів вирвати нічию", — розповів Тен Хаг.

За підсумками 32 туру "Манчестер Юнайтед" посідає шосте місце у турнірній таблиці. "Ліверпуль" опинився на другому рядку.

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