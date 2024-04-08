Тен Хаг розповів, чому Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Ліверпуль
Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг поділився думкою про нічию з "Ліверпулем". Наставник "червоних дияволів" шкодує, що його команда втратила перемогу.
"Манчестер Юнайтед" вів у рахунку до кінця поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.
У центральному матчі 32 туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" прийняв на "Олд Траффорд" команду Юргена Клоппа. Гості першими повели у рахунку, але "червоні дияволи" зуміли відігратися та вийти вперед. Однак наприкінці матчу Мохамед Салах реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок 2:2.
Що сказав Тен Хаг
Наставник "Манчестер Юнайтед" визнав, що суперник домінував над "червоними дияволами" протягом більшої частини матчу. За словами нідерландського фахівця, господарі поля продемонстрували стійкість, що допомогло команді з Манчестера не програти.
"У ключових моментах ми програвали єдиноборства, але майстерність та згуртованість допомогли "Манчестер Юнайтед" організовано протистояти неприємностям. Гол Бруну Фернандеша додав нам впевненості у власних силах. На жаль, суперник був дуже сильний і зумів вирвати нічию", — розповів Тен Хаг.
За підсумками 32 туру "Манчестер Юнайтед" посідає шосте місце у турнірній таблиці. "Ліверпуль" опинився на другому рядку.
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