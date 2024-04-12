Зінченко чекає на трансфер з Арсенала — куди перейде українець

Олександр Зінченко під час матчу із "Баварією". Фото: instagram.com/zinchenko/

Олександр Зінченко може змінити команду цього літа. Захисник збірної України близький до трансферу з "Арсенала", ним цікавляться відомі клуби.

"Каноніри" готові відпустити футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію щодо його продажу, повідомляє Daily Mail.

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Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета задоволений виступом Олександра Зінченка цього сезону. Єдина претензія до 27-річного футболіста полягає в тому, що він надто часто зазнає травм. При цьому Олександр залишається лідером у роздягальні "канонірів" та корисним гравцем на полі.

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до літа 2026 року, проте захисник може змінити клуб вже найближчого літа. У його послугах зацікавлені одразу два відомі клуби.

Куди може піти Зінченко

Керівництво мюнхенської "Баварії" давно стежить за прогресом Олександра. Незабаром німецький клуб продасть Альфонсо Дейвіса, "Баварії" знадобиться новий лівий захисник. Під час першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів українець остаточно переконав мюнхенців, що зможе посилити склад німецької команди. "Баварія" надішле запит "Арсеналу" щодо Зінченка відразу після того, як визначиться з кандидатурою нового головного тренера.

Також у послугах Зінченка зацікавлений мадридський "Атлетіко", проте Олександра не є пріоритетним трансфером для іспанського клубу.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця.

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