Зинченко ждет трансфер из Арсенала — куда перейдет украинец

Александр Зинченко во время матча с "Баварией". Фото: instagram.com/zinchenko/

Александр Зинченко может сменить команду летом этого года. Защитник сборной Украины близок к трансферу из "Арсенала", им интересуются известные клубы.

"Канониры" готовы отпустить футболиста, если получат выгодное предложение по его продаже, сообщает Daily Mail.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета доволен выступлением Александра Зинченко в этом сезоне. Единственная претензия к 27-летнему футболисту заключается в том, что он слишком часто получает травмы. При этом Александр остается лидером в раздевалке "канониров" и полезным игроком на поле.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до лета 2026 года, однако защитник может сменить клуб уже ближайшим летом. В его услугах заинтересованы сразу два известных клуба.

Куда может уйти Зинченко

Руководство мюнхенской "Баварии" давно следит за прогрессом Александра. Вскоре немецкий клуб продаст Альфонсо Дейвиса, "Баварии" понадобится новый левый защитник. Во время первого четвертьфинала Лиги чемпионов украинец окончательно убедил мюнхенцев в том, что сможет усилить состав немецкой команды. "Бавария" отправит запрос "Арсеналу" по Зинченко сразу после того, как определится с кандидатурой нового главного тренера.

Также в услугах Зинченко заинтересован мадридский "Атлетико", однако Александра не является приоритетным трансфером для испанского клуба.

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