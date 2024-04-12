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Шапаренко интересуются клубы из Италии и Франции — детали

12 апреля 2024 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко интересуются клубы из Италии и Франции — детали
Николай Шапаренко в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко может продолжить карьеру в одном из зарубежных чемпионатов. Сразу несколько клубов возобновили интерес к футболисту. 

"Динамо" готово продать игрока в случае, если получит выгодное предложение, сообщает Tutto Mercato

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Николай Шапаренко полностью выздоровел после тяжелой травмы и постепенно набирает оптимальную физическую форму. Благодаря этому снова появились слухи о том, что 25-летний хавбек может уйти из "Динамо". 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в атаке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Где продолжит карьеру Шапаренко 

Сразу несколько европейских клубов наблюдают за прогрессом футболиста, чей контракт с "Динамо" действует до лета 2025 года. Речь идет о представителях чемпионатов Италии и Франции. 

Наиболее серьезный интерес к Шапаренко проявляет итальянская "Фиорентина". Конкуренцию "скуадре виоле" может составить французский "Монпелье". Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро, но потенциальные покупатели настроены вступить в торги с "Динамо". 

Николай Шапаренко
Шапаренко в матче с ЛНЗ. Фото: пресс-служба "Динамо"

В сезоне 2023/2024 Шапаренко сыграл 15 матчей в чемпионате Украины. Николай забил два гола и сделал три результативные передачи. 

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

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