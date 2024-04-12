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Шапаренком цікавляться клуби з Італії та Франції — деталі

12 квітня 2024 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шапаренком цікавляться клуби з Італії та Франції — деталі
Микола Шапаренко у тренажерному залі. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко може продовжити кар'єру в одному із зарубіжних чемпіонатів. Одразу декілька клубів поновили інтерес до футболіста.

"Динамо" готове продати гравця у разі, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє Tutto Mercato.

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Микола Шапаренко повністю відновився після важкої травми та поступово набирає оптимальну фізичну форму. Завдяки цьому знову з'явилися чутки, що 25-річний хавбек може залишити "Динамо".

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко в атаці "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Де продовжить кар'єру Шапаренка

Одразу кілька європейських клубів спостерігають за прогресом футболіста, чий контракт із "Динамо" діє до літа 2025 року. Йдеться про представників чемпіонатів Італії та Франції.

Найбільш серйозний інтерес до Шапаренка виявляє італійська "Фіорентина". Конкуренцію "скуадрі віолі" може скласти французький "Монпельє". Орієнтовна трансферна вартість футболіста складає шість мільйонів євро, але потенційні покупці налаштовані вступити до торгів з "Динамо".

Микола Шапаренко
Шапаренко у матчі з ЛНЗ. Фото: пресслужба "Динамо"

У сезоні 2023/2024 Шапаренко зіграв 15 матчів у чемпіонаті України. Микола забив два голи та зробив три результативні передачі.

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Микола Шапаренко

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