Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл
Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский выбрал игрока, которого считает лучшим полузащитником из всех, с кем выходил на поле. Мнение экс-форварда разделяют многие болельщики.
На своей странице в Telegram Артем Милевский вспомнил легендарного игрока "Динамо".
Артем Милевский продолжает подводить итоги своей футбольной карьеры. Бывший форвард назвал одного полузащитника, которого считает лучшим на своей позиции. Они вместе выступали в киевском "Динамо".
Кого выбрал Милевский
Экс-форвард назвал фамилию Валентина Белькевича. Он считает, что белорусский футболист был самым талантливым плеймейкером, с которым Милевскому удавалось взаимодействовать на поле.
"Он умел очень много таких вещей, которые никто не умеет. Но, к сожалению, царство небесное ему. А если выбирать из европейцев, наверное, это будет Франческо Тотти", — рассказал Милевский.
Валентин Белькевич выступал за "Динамо" с 1996 по 2007 годы. Его дважды признавали "Футболистом года" в Украине. Белькевич восемь раз становился чемпионом страны и играл с "Динамо" в полуфинале Лиги чемпионов.
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