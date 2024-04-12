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Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл

12 апреля 2024 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл
Артем Милевский дома. Фото: instagram.com/timi1010/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский выбрал игрока, которого считает лучшим полузащитником из всех, с кем выходил на поле. Мнение экс-форварда разделяют многие болельщики. 

На своей странице в Telegram Артем Милевский вспомнил легендарного игрока "Динамо". 

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Артем Милевский продолжает подводить итоги своей футбольной карьеры. Бывший форвард назвал одного полузащитника, которого считает лучшим на своей позиции. Они вместе выступали в киевском "Динамо". 

Валентин Белькевич
Валентин Белькевич в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Кого выбрал Милевский

Экс-форвард назвал фамилию Валентина Белькевича. Он считает, что белорусский футболист был самым талантливым плеймейкером, с которым Милевскому удавалось взаимодействовать на поле. 

"Он умел очень много таких вещей, которые никто не умеет. Но, к сожалению, царство небесное ему. А если выбирать из европейцев, наверное, это будет Франческо Тотти", — рассказал Милевский. 

Валентин Белькевич выступал за "Динамо" с 1996 по 2007 годы. Его дважды признавали "Футболистом года" в Украине. Белькевич восемь раз становился чемпионом страны и играл с "Динамо" в полуфинале Лиги чемпионов. 

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

спорт
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Артем Милевский
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УПЛ

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