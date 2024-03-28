Шевченко оцінив роботу Реброва на посту головного тренера збірної України

Ребров та Шевченко. Фото: УАФ

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував вихід збірної України на Євро-2024. Володар Золотого м’яча розповів про внесок свого колишнього партнера по нападу в київському "Динамо" та збірній, а наразі головного тренера, Сергія Реброва.

Шевченко вважає, що Сергій Станіславович зробив неймовірну роботу, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Хочу подякувати, перше за все, ЗСУ — всім хлопцям і дівчатам, які дають нам можливість грати у футбол для нашої країни, для наших вболівальників. Хочу подякувати Президенту України за постійну підтримку команди, а також кожному вболівальнику, який переживає за футбол, за країну", — каже президент УАФ.

Шевченко підсумував дві гри збірної проти Боснії та Ісландії та сказав, що це дуже матчі. Він зауважив, що коли допускаєш якусь помилку, вона може коштувати дуже дорого.

"Було видно, що хлопці нервують, але у другому таймі, коли ми почали контролювати м’яч, хлопці спіймали свою гру. Дуже класний гол Циганкова. Нам його не вистачало у попередньому поєдинку, адже він набрав нині хорошу форму. Забив крутий гол. Другий гол Мудрика — дуже радий за нього, сподіваємось, що він починає набирати оберти і продемонструє свої найкращі якості на Євро", — підкреслив Шевченко.

З новим тренером з'явився характер

Про роботу головного тренера Сергія Реброва Андрій Шевченко зазначив, що команда з ним змінилась на краще та в колективу з’явився характер.

"Не в кожному матчі можна забивати голи, але головне, що хлопці грають з неймовірним бажанням у кожному поєдинку. І сьогодні вони це показали. У нас була беззаперечна віра в них, в тренерський штаб. Сергій Станіславович зробив просто неймовірну роботу, прийнявши команду у дуже важний момент. Він повністю змінив її, у команди з’явився міцний характер. Дуже важливо, що навіть коли ми програвали, було розуміння, що ми ніколи не зламаємося і будемо грати до кінця. Команда зробила усе для перемоги", — сказав Андрій Миколайович в етері Youtube-каналу УАФ.

Нагадаємо, Бражко може перейти в іспанський клуб — "Динамо" отримає запит щодо гравця.

Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи.

"Шахтар" може продати молоду зірку у відомий клуб.

У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України.

Довбик чи Яремчук — Маркевич пояснив, хто має грати в основі збірної України.