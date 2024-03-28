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Довбик или Яремчук — Маркевич объяснил, кто должен играть в основе сборной Украины

28 марта 2024 13:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик или Яремчук — Маркевич объяснил, кто должен играть в основе сборной Украины
Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич сравнил эффективность двух форвардов сборной Украины. Наставник львовской команды отметил хорошую форму Романа Яремчука

Маркевич поделился мнением о том, кто должен играть в основе сборной Украины, сообщает "Команда №1".

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Мирон Маркевич поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024 и заявил, что команда Сергея Реброва заслужила этот успех. Наставник "Карпат" считает, что тренерский штаб "сине-желтых" эффективно устраняет недостатки в игре команды. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук во время атаки. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчук или Довбик 

По словам Маркевича, футболисты сборной Украины увеличили скорость действий на поле в матче против Исландии. Виктор Цыганков добавил "сине-желтым" драйв и возможность проводить вариативные атаки. 

Маркевич заявил, что Реброву можно только позавидовать в плане выбора состава на матчи. Роман Яремчук, по мнению наставника "Карпат", эффективно выполняет роль "наконечника" атак сборной Украины. Форвард "Валенсии" набрал хорошую форму и чувствует доверие со стороны тренерского штаба. 

"Яремчук является более разноплановым форвардом, чем Довбик, и это помогало держать в напряжении оборону исландцев", — объяснил Маркевич. 

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Сборная Украины по футболу
Артем Довбик
Роман Яремчук
Евро-2024
Мирон Маркевич

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