Довбик или Яремчук — Маркевич объяснил, кто должен играть в основе сборной Украины

Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич сравнил эффективность двух форвардов сборной Украины. Наставник львовской команды отметил хорошую форму Романа Яремчука.

Маркевич поделился мнением о том, кто должен играть в основе сборной Украины, сообщает "Команда №1".

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Мирон Маркевич поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024 и заявил, что команда Сергея Реброва заслужила этот успех. Наставник "Карпат" считает, что тренерский штаб "сине-желтых" эффективно устраняет недостатки в игре команды.

Роман Яремчук во время атаки. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчук или Довбик

По словам Маркевича, футболисты сборной Украины увеличили скорость действий на поле в матче против Исландии. Виктор Цыганков добавил "сине-желтым" драйв и возможность проводить вариативные атаки.

Маркевич заявил, что Реброву можно только позавидовать в плане выбора состава на матчи. Роман Яремчук, по мнению наставника "Карпат", эффективно выполняет роль "наконечника" атак сборной Украины. Форвард "Валенсии" набрал хорошую форму и чувствует доверие со стороны тренерского штаба.

"Яремчук является более разноплановым форвардом, чем Довбик, и это помогало держать в напряжении оборону исландцев", — объяснил Маркевич.

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