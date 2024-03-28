Довбик или Яремчук — Маркевич объяснил, кто должен играть в основе сборной Украины
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич сравнил эффективность двух форвардов сборной Украины. Наставник львовской команды отметил хорошую форму Романа Яремчука.
Маркевич поделился мнением о том, кто должен играть в основе сборной Украины, сообщает "Команда №1".
Мирон Маркевич поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024 и заявил, что команда Сергея Реброва заслужила этот успех. Наставник "Карпат" считает, что тренерский штаб "сине-желтых" эффективно устраняет недостатки в игре команды.
Яремчук или Довбик
По словам Маркевича, футболисты сборной Украины увеличили скорость действий на поле в матче против Исландии. Виктор Цыганков добавил "сине-желтым" драйв и возможность проводить вариативные атаки.
Маркевич заявил, что Реброву можно только позавидовать в плане выбора состава на матчи. Роман Яремчук, по мнению наставника "Карпат", эффективно выполняет роль "наконечника" атак сборной Украины. Форвард "Валенсии" набрал хорошую форму и чувствует доверие со стороны тренерского штаба.
"Яремчук является более разноплановым форвардом, чем Довбик, и это помогало держать в напряжении оборону исландцев", — объяснил Маркевич.
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