Довбик чи Яремчук — Маркевич пояснив, хто має грати в основі збірної України

Артем Довбик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич порівняв ефективність двох форвардів збірної України. Наставник львівської команди відзначив гарну форму Романа Яремчука.

Маркевич поділився думкою про те, хто має грати в основі збірної України, повідомляє "Команда №1".

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Мирон Маркевич привітав збірну України з виходом на Євро-2024 і заявив, що команда Сергія Реброва заслужила на цей успіх. Наставник "Карпат" вважає, що тренерський штаб "синьо-жовтих" ефективно усуває недоліки у грі команди.

Роман Яремчук під час атаки. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчук чи Довбик

За словами Маркевича, футболісти збірної України збільшили швидкість дій на полі у матчі проти Ісландії. Віктор Циганков додав "синьо-жовтим" драйв та можливість проводити варіативні атаки.

Маркевич заявив, що Реброву можна лише позаздрити щодо вибору складу на матчі. Роман Яремчук, на думку наставника "Карпат", ефективно виконує роль "наконечника" атак збірної України. Форвард "Валенсії" набрав гарну форму та відчуває довіру з боку тренерського штабу.

"Яремчук є різноплановим форвардом, ніж Довбик, і це допомагало тримати в напрузі оборону ісландців", — пояснив Маркевич.

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