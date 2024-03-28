Шевченко оценил работу Реброва на посту главного тренера сборной Украины

Ребров и Шевченко. Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024 . Обладатель Золотого мяча рассказал о вкладе своего бывшего партнера по нападению в киевском "Динамо" и сборной, а сейчас главного тренера Сергея Реброва.

Шевченко считает, что Сергей Станиславович проделал невероятную работу, передает Новини.LIVE.

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"Хочу поблагодарить, прежде всего, ВСУ — всех ребят, которые дают нам возможность играть в футбол для нашей страны, для наших болельщиков. Хочу поблагодарить Президента Украины за постоянную поддержку команды, а также каждого болельщика, который переживает за футбол, за страну", — говорит президент УАФ.

Шевченко подытожил две игры сборной против Боснии и Исландии и сказал, что это очень успешные матчи. Он заметил, что если допускаешь какую-нибудь ошибку, она может стоить очень дорого.

"Было видно, что ребята нервничают, но во втором тайме, когда мы начали контролировать мяч, ребята поймали свою игру. Очень классный гол Цыганкова. Нам его не хватало в предыдущем поединке, ведь он набрал хорошую форму. Забил крутой гол. Второй гол Мудрика очень рад за него, надеемся, что он начинает набирать обороты и продемонстрирует свои лучшие качества на Евро", — подчеркнул Шевченко.

С новым тренером появился характер

О работе главного тренера Сергея Реброва Андрей Шевченко отметил, что команда с ним изменилась к лучшему и у коллектива появился характер.

"Не в каждом матче можно забивать голы, но главное, что ребята играют с невероятным желанием в каждом поединке. И сегодня они это показали. У нас была безоговорочная вера в них, в тренерский штаб. Сергей Станиславович сделал просто невероятную работу, приняв команду в очень важный момент. Он полностью изменил ее, у команды появился крепкий характер. Очень важно, что даже когда мы проигрывали, было понимание, что мы никогда не сломаемся и будем играть до конца. Команда сделала все для победы", — сказал Андрей Николаевич в эфире Youtube-канала УАФ.

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