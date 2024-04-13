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Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины

13 апреля 2024 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины
Глеб Платов. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Спортивный директор ДАК и помощник главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Глеб Платов назвал самого перспективного тренера Украины. Он озвучил неожиданный вариант.

Названный Платовым для ТаТоТаке специалист работает в структуре "Днепра-1".

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Тренер юношей "Днепра-1" Имад Ашур. Фото: скриншот

Самый перспективный тренер Украины

По словам Платова, самым перспективным тренером в Украине является наставник "Днепра-1" U-19 Ашур Имад Халед.

"Имад Ашур. Я не могу быть объективным, но, с моей точки зрения, это, пожалуй, самый перспективный молодой тренер в нашей стране с отрывом", — сказал Платов.

По словам функционера, Халед имеет необходимые знания, личные качества, знает шесть-семь языков и структурно работает по 22 часа в день.

Также среди украинских тренеров Платов выделил Валерия Иващенко из "Оболони", Виталия Пономарева из "Руха", Олега Дулуба из ЛНЗ, Романа Григорчука из "Черноморца" и Олег Шандрука из "Вереса".

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

Днепр-1
Олег Шандрук
Глеб Платов
Ашур Имад Халед

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