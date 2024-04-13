Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины

Глеб Платов. Фото: УАФ

Спортивный директор ДАК и помощник главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Глеб Платов назвал самого перспективного тренера Украины. Он озвучил неожиданный вариант.

Названный Платовым для ТаТоТаке специалист работает в структуре "Днепра-1".

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Самый перспективный тренер Украины

По словам Платова, самым перспективным тренером в Украине является наставник "Днепра-1" U-19 Ашур Имад Халед.

"Имад Ашур. Я не могу быть объективным, но, с моей точки зрения, это, пожалуй, самый перспективный молодой тренер в нашей стране с отрывом", — сказал Платов.

По словам функционера, Халед имеет необходимые знания, личные качества, знает шесть-семь языков и структурно работает по 22 часа в день.

Также среди украинских тренеров Платов выделил Валерия Иващенко из "Оболони", Виталия Пономарева из "Руха", Олега Дулуба из ЛНЗ, Романа Григорчука из "Черноморца" и Олег Шандрука из "Вереса".

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