Лунін піде з Реала й замінить легендарного воротаря в одному з найкращих клубів у світі

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може переїхати із сонячної Іспанії до похмурої Німеччини. При цьому він змінить один топовий клуб на інший.

Лунін може піти з "Реала" вільним агентом, повідомив портал DefensaCentral.

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За інформацією джерела, Лунін зацікавив мюнхенську "Баварію", де шукають заміну 38-річному Мануелю Нойєру.

У "Баварії" зараз вважають 25-річного українця найбільш підходящим воротарем для заміни Нойєра. Клуб хоче підписати нового воротаря влітку 2025 року, коли він стане вільним агентом.

У "Реалі" не хочуть відпускати гравця безплатно, і тому намагаються продовжити з ним контракт.

При цьому Баварії доведеться витримати конкуренцію за Луніна з іншими європейськими клубами.

У поточному сезоні Лунін у 25 матчах цього сезону пропустив 22 м'ячі й 11 ігор провів "на нуль".

У "Баварії" на контракті до літа 2029 року також є воротар Олександр Нюбель, який поки що набирається досвіду в оренді за "Штутгарт".

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