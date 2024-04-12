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Лунин уйдет из Реала и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире

12 апреля 2024 23:22
обновлено: 23:15
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Агабекян Карен
редактор
Лунин уйдет из Реала и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может переехать из солнечной Испании в мрачную Германию. При этом он сменит один топовый клуб на другой.

Лунин может уйти из "Реала" свободным агентом, сообщил портал DefensaCentral.

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Лунин переедет в Мюнхен

По информации источника, Лунин заинтересовал мюнхенскую "Баварию", где ищут замену 38-летнему Мануэлю Нойеру.

В "Баварии" сейчас считают 25-летнего украинца наиболее подходящим вратарем для замены Нойера. Клуб хочет подписать нового вратаря летом 2025 года, когда он станет свободным агентом.

В "Реале" не хотят отпускать игрока бесплатно и поэтому пытаются пролить с ним контракт.

При этом "Баварии" придется выдержать конкуренцию за Лунина с другими европейскими клубами.

В текущем сезоне Лунин в 25 матчах текущего сезона пропустил 22 мяча и 11 игр провел "на ноль".

У "Баварии" на контракте до лета 2029 года также есть вратарь Александр Нюбель, который пока набирается опыта в аренде за "Штутгарт".

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

футбол
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Андрей Лунин
Бавария
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