Лунин уйдет из Реала и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может переехать из солнечной Испании в мрачную Германию. При этом он сменит один топовый клуб на другой.
Лунин может уйти из "Реала" свободным агентом, сообщил портал DefensaCentral.
Лунин переедет в Мюнхен
По информации источника, Лунин заинтересовал мюнхенскую "Баварию", где ищут замену 38-летнему Мануэлю Нойеру.
В "Баварии" сейчас считают 25-летнего украинца наиболее подходящим вратарем для замены Нойера. Клуб хочет подписать нового вратаря летом 2025 года, когда он станет свободным агентом.
В "Реале" не хотят отпускать игрока бесплатно и поэтому пытаются пролить с ним контракт.
При этом "Баварии" придется выдержать конкуренцию за Лунина с другими европейскими клубами.
В текущем сезоне Лунин в 25 матчах текущего сезона пропустил 22 мяча и 11 игр провел "на ноль".
У "Баварии" на контракте до лета 2029 года также есть вратарь Александр Нюбель, который пока набирается опыта в аренде за "Штутгарт".
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