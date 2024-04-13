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Продаж квитків на бій Усик — Ф'юрі стартував — яка ціна

13 квітня 2024 08:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Продаж квитків на бій Усик — Ф'юрі стартував — яка ціна
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Стартував продаж квитків на бій за звання абсолютного чемпіона світу з бокса у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії.

Скільки коштують квитки та де їх придбати — в матеріалі Новини.LIVE.

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З першого погляда потрапити на найочікуваніший бій року може кожен охочий. Ціна за квиток на найдешевші місця становить лише 70 саудівських ріалів, що еквівалентно 728 гривень та знаходиться у категоріяї G5 Yellow та G5 Green

Найдорожчі квитки будуть коштувати набагато більше, а саме 1500 ріалів, що становить приблизно 15 тисяч 600 гривень. Це категорія Diamond Y та Diamond G.

усик
Категорії квитків на платформі Webook.com

Квитки вже доступні на платформі Webook.com. Kingdom Arena вміщає 26 тисяч місць. 

Реванш буде в кінці року

Зазначимо, що бій між Усиком та Ф'юрі має відбутись 18 травня. Спочатку він мав пройти в лютому цього року, але протистояння довелось перенести через розсічення, яке отримав "циганський король"

Варто також сказати, що незалежно від результату цього поєдинку між боксерами має відбутись реванш, дату якого визначать пізніше.

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Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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