В РФ заблокировали сайт благотворительного фонда Усика из-за донатов от россиян

Александр Усик. Фото: Reuters

Оккупанты из Российской Федерации в очередной раз продемонстрировали свою беспомощность. В этот раз страна-террорист была вынуждена заблокировать сайт благотворительного фонда славного украинского чемпиона Александра Усика.

Произошло это из-за огромного количества донатов от россиян, не поддерживающих "кровавый режим", передает Новини.LIVE.

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Сайт usykfoundation.org был заблокирован на территории РФ 10 апреля. На нем активно производится сбор донатов для ВСУ и теробороны. Соответственно, такое решение оккупантов стало реакцией на невероятную поддержку обычных россиян украинских военных.

Напомним, 37-летний Усик является уроженцем Симферополя и принес сборной Украины золотую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне. С 2014 года Крым был аннексирован Российской Федерацией.

Украина's heavyweight champion of the world Oleksandr Usyk с сильным message to Vladimir Putin and the people of Russia: “Stop attacking us. Stop this war.” #Ukraine pic.twitter.com/UyQGNiumvr — Israel Updates (@WW3updated) February 26, 2022

Сейчас Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе, а уже 18 мая может отобрать и пояса Тайсона Фьюри и стать абсолютным чемпионом.

Усик вскоре сразится в Киеве

Украинский боксер постоянно поддерживает Силы обороны Украины и неоднократно находился на передовой, записывал видео с защитниками ВСУ и заявил, что планирует провести бой в Киеве после победы над Россией.

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