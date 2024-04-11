Усик показал огненную песню к бою с Фьюри — в клипе украинец побеждает
Украинский боксер Александр Усик уже сразился на ринге с Тайсоном Фьюри. Это произошло в анимационном видео, которое стало вторым ярким промо к будущему поединку.
Усик на своей странице в Instagram продемонстрировал мультипликационный клик к будущему бою.
Анимационное видео под названием Ring of Fire стало промо к противостоянию Александра Усика и Тайсона Фьюри. Под одноименную песню в мультфильме показано, как украинец и британец готовятся к поединку, а потом выходят на ринг.
Подготовка к бою Усик — Фьюри
Оба боксера находятся на финальной стадии подготовки к поединку, который пройдет 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмен, которому удастся одержать победу на ринге, станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и объединит у себя все четыре пояса дивизиона.
Накануне презентации анимационного клипа Ring of Fire Тайсон Фьюри провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не сомневается в победе над Александром Усиком. Британский боксер поставил под сомнение возможный реванш с украинцем и намекнул, что собирается встретиться на ринге с Энтони Джошуа.
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