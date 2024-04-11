Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик показал огненную песню к бою с Фьюри — в клипе украинец побеждает arrow

Усик показал огненную песню к бою с Фьюри — в клипе украинец побеждает

11 апреля 2024 07:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик показал огненную песню к бою с Фьюри — в клипе украинец побеждает
Александр Усик во время подготовки к бою. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик уже сразился на ринге с Тайсоном Фьюри. Это произошло в анимационном видео, которое стало вторым ярким промо к будущему поединку. 

Усик на своей странице в Instagram продемонстрировал мультипликационный клик к будущему бою. 

Читайте также:

Анимационное видео под названием Ring of Fire стало промо к противостоянию Александра Усика и Тайсона Фьюри. Под одноименную песню в мультфильме показано, как украинец и британец готовятся к поединку, а потом выходят на ринг. 

Подготовка к бою Усик — Фьюри 

Оба боксера находятся на финальной стадии подготовки к поединку, который пройдет 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмен, которому удастся одержать победу на ринге, станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и объединит у себя все четыре пояса дивизиона. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Накануне презентации анимационного клипа Ring of Fire Тайсон Фьюри провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не сомневается в победе над Александром Усиком. Британский боксер поставил под сомнение возможный реванш с украинцем и намекнул, что собирается встретиться на ринге с Энтони Джошуа. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

В дом вратаря "Динамо" и "Черноморца" прилетела ракета оккупантов.

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной". 

Тухель назвал человека, который помешал "Баварии" выиграть у "Арсенала" в Лиге чемпионов.

спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый