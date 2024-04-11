Усик показал огненную песню к бою с Фьюри — в клипе украинец побеждает

Александр Усик во время подготовки к бою. Фото: скриншот YouTube

Украинский боксер Александр Усик уже сразился на ринге с Тайсоном Фьюри. Это произошло в анимационном видео, которое стало вторым ярким промо к будущему поединку.

Усик на своей странице в Instagram продемонстрировал мультипликационный клик к будущему бою.

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Анимационное видео под названием Ring of Fire стало промо к противостоянию Александра Усика и Тайсона Фьюри. Под одноименную песню в мультфильме показано, как украинец и британец готовятся к поединку, а потом выходят на ринг.

Подготовка к бою Усик — Фьюри

Оба боксера находятся на финальной стадии подготовки к поединку, который пройдет 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмен, которому удастся одержать победу на ринге, станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и объединит у себя все четыре пояса дивизиона.

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Накануне презентации анимационного клипа Ring of Fire Тайсон Фьюри провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не сомневается в победе над Александром Усиком. Британский боксер поставил под сомнение возможный реванш с украинцем и намекнул, что собирается встретиться на ринге с Энтони Джошуа.

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