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Усик показав вогняну пісню до бою із Ф'юрі — у кліпі українець перемагає

11 квітня 2024 07:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик показав вогняну пісню до бою із Ф'юрі — у кліпі українець перемагає
Олександр Усик під час підготовки до бою. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик уже воював на рингу з Тайсоном Ф'юрі. Це сталося в анімаційному відео, яке стало другим яскравим промо до майбутнього поєдинку.

Усик на своїй сторінці в Instagram продемонстрував мультиплікаційний клік до майбутнього бою.

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Анімаційне відео під назвою Ring of Fire стало промо до протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Під однойменну пісню у мультфільмі показано, як українець та британець готуються до поєдинку, а потім виходять на ринг.

Підготовка до бою Усик — Ф'юрі

Обидва боксери перебувають на фінальній стадії підготовки до поєдинку, який відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Спортсмен, якому вдасться здобути перемогу на рингу, стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та об'єднає у себе всі чотири пояси дивізіону.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Напередодні презентації анімаційного кліпу Ring of Fire Тайсон Ф'юрі провів пресконференцію, на якій заявив, що не має сумнівів у перемозі над Олександром Усиком. Британський боксер поставив під сумнів можливий реванш з українцем і натякнув, що збирається зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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